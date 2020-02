Call of Duty: Modern Warfare, bande-annonce, modes, cartes, Battle Pass, tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 2

Cela fait maintenant quelque temps qu'Activision la tease : la Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare débarque demain, mardi 11 février, sur PC, PS4 et Xbox One.

Le cadre scénaristique de ce nouveau contenu tournera autour d'une ogive nucléaire soviétique volée et amenée à Verdansk par des agents d'Al-Qatala. Le Capitaine Price va tout faire pour éviter la catastrophe, en envoyant notamment Ghost pour diriger les soldats sur place. Pour ce qui est des nouveautés, au lancement, nous retrouverons la mythique carte Rust, compatible avec les parties Multijoueur classiques et Escarmouche, et Atlas Superstore, juste jouable dans les modes standards. Zhokov Boneyard et son terrain rempli de pièces d'avion sera accessible en Guerre Terrestre, et Bazaar mettra les rues de l'Urzikstan à l'heure du mode Escarmouche. Plus tard dans la Saison 2, le Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare accueillera la map Khandor Hideout.

Plusieurs modes limités vont aussi être introduits : dès le 11 février, Gunfight Tournaments revisitera Escarmouche dans une compétition à élimination directe avec 32 équipes, tandis que Call of Duty League Ruleset Playlist appliquera les règles officielles du championnat eSport. Demolition sera lui-ajouté à la mi-saison, tout comme Guerre Terrestre Infecté et NVG Reinforce, avec des objectifs inspirés de Recherche & Destruction et Domination.

Et comme toujours, il y aura un Battle Pass avec du contenu à collectionner. Le pan gratuit permettra notamment d'obtenir le fusil d'assaut Grau 5.56 au Tier 15 et la SMG Striker 45 au Tier 31, entre autres. Le côté payant, à débloquer contre 1 000 COD Points, donne instantanément un accès exclusif à la skin de Ghost, puis permet d'obtenir des jetons d'expérience, des schémas d'arme, des montres et jusqu'à 1 300 COD Points, parfait pour acheter le futur Battle Pass payant. Ajoutez à cela des tenues à échanger contre de l'argent réel ou virtuel dans la boutique, des défis pour faire avancer votre Rang d'Officier, des Épreuves chronométrées et plus, et vous aurez une idée de ce qui vous occupera pendant quelques semaines dans Call of Duty: Modern Warfare.