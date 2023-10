Call of Duty: Modern Warfare III fait tout péter dans sa bande-annonce du multijoueur

Call of Duty: Modern Warfare III sortira le mois prochain, et il s'agira d'un opus complet, édité par Activision et développé par Sledgehammer Games, avec une campagne solo, un mode Modern Warfare Zombies et un mode Multijoueur qui permettra de redécouvrir les cartes cultes de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009).

Et comme à leur habitude, les développeurs vont organiser une bêta pour le mode en ligne de Call of Duty: Modern Warfare III, avec un calendrier bien compliqué à suivre. Les joueurs PS4 et PS5 ayant précommander le jeu pourront y accéder dès le 6 octobre, puis le multijoueur sera en bêta ouverte uniquement sur PlayStation deux jours plus tard. Le 12 octobre, ce seront les joueurs PC, Xbox Series X|S et Xbox One qui ont précommandé le titre qui pourront découvrir la bêta, et enfin, à partir du 14 octobre, tout le monde pourra essayer le multijoueur, jusqu'au 16 octobre.

PlayStation partage un petit teaser pour nous confirmer que nous pourrons redécouvrir cinq cartes, à savoir Favela, Estate, Rust, Skidrow et Highrise. Mais le mode Multijoueur sera bien plus complet à la sortie officielle du jeu, et Activision partage une autre bande-annonce, à admirer ci-dessous, qui ravira les fans de CoD:MW2.

La date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare III est fixée au 10 novembre 2023 sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.