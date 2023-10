Call of Duty: Modern Warfare III déchaîne ses horreurs dans la folle bande-annonce du mode Zombies

Jeudi dernier, Activision organisait l'évènement Call of Duty Next pour présenter à sa communauté tout ce qui l'attend, à commencer dans le prochain épisode principal de la licence, Call of Duty: Modern Warfare III. L'un des temps forts a été la présentation du mode Zombies du jeu par Kevin Drew et Miles Leslie de Treyarch, qui aura la particularité de proposer une vaste carte en monde ouvert dans laquelle jusqu'à 24 joueurs en escouades pourront coopérer contre diverses menaces horrifiques ou simplement poursuivre leurs propres objectifs. Après son introduction et de nombreux détails qui avaient été dévoilés le mois dernier, c'est donc une bande-annonce à la mise en scène soignée qui nous plonge dans MWZ.

Les codes du Battle Royale y seront repris avec une Tornade d'Éther consumant petit à petit la carte et des véhicules pour la traverser rapidement, tandis que la densité des ennemis a été accrue et pas seulement avec de simples zombies... puisqu'il faudra aussi combattre les mercenaires de Terminus Outcomes engagés par Viktor Zakhaev et des créatures monstrueuses tout droit sorties d'un autre monde.

Le gameplay sera lui basé sur celui des extraction shooters, les armes exfiltrées pouvant être utilisées dans les matchs suivants, dont le Pistolet-Laser. Outre des récompenses diverses et variées, plusieurs fonctionnalités classiques feront également leur retour comme la machine Sacré Punch, le Cola énergisant, la Boîte Mystère ou encore les Armes miracles, en plus de nombreux secrets et nouveaux éléments narratifs de la trame Dark Aether. Des plans seront également disséminés à travers la map pour ensuite créer en dehors du match diverses acquisitions comme permettre un déploiement de Jugger-Nog.

Les habitués seront donc en terrain presque connu au lancement de Call of Duty: Modern Warfare III le 10 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La bêta ouverte du jeu est actuellement en cours sur PlayStation et sera accessible d'ici quelques jours par les autres joueurs. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount au prix de 69,99 €.

Voir aussi : Call of Duty: Modern Warfare III fait tout péter dans sa bande-annonce du multijoueur