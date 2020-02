Call of Duty: Modern Warfare, du teasing pour la Saison 2, Ghost et la carte Rust de retour ?

Fini les Season Pass et DLC payants pour Call of Duty: Modern Warfare, dont les nouveautés majeures sont proposées via un désormais classique système de saison. Les gains additionnels d'Activision se font seulement via un Battle Pass Premium donnant accès à des éléments cosmétiques supplémentaires pour 1 000 Points COD par saison.



Cela fait maintenant deux mois que la Saison 1 fait rage sur les serveurs partagés des joueurs PC, PS4 et Xbox One, désormais prêts à accueillir la suite des évènements, datée au 11 février 2020. Le jour fatidique approche à grands pas, alors Infinity Ward commence à chauffer les esprits des joueurs avec un court teaser.

Dans celui-ci, le Capitaine Price envoie un message à un certain Simon Riley, plus connu sous le nom de Ghost, le personnage emblématique de Call of Duty: Modern Warfare 2. Son avatar pourra-t-il être débloqué sous certaines conditions pour le Multijoueur, ou le soldat sera-t-il présent dans une Opération Spéciale ? Cet épisode en particulier pourrait être à l'honneur de la Saison 2, car d'autres visuels apparaissant dans la vidéo laissent penser au retour de Rust, map culte de ce volet : le fusil d'assaut ACR et une SMG peuvent également être aperçus. Voilà qui devrait vite raviver la flamme de la communauté, et l'inciter à enchaîner les parties pour obtenir ces nouveautés, si elles intègrent bel et bien Call of Duty: Modern Warfare dans le cadre de la prochaine saison.