Call of Duty: Modern Warfare, la fin de la Saison 1 repoussée, une arbalète et des bonus d'XP en approche

La Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare a été lancée au début du mois de décembre dernier, avec une deuxième vague de contenu dans le courant du mois pour le plus grand plaisir des joueurs. La communauté ne s'ennuie pas avec des nouveautés toutes les semaines ou presque depuis : elle a par exemple pu découvrir les modes temporaires Escarmouche 1v1 et 3v3 ces derniers jours.

La saison aurait dû se terminer le 28 janvier pour laisser place à une nouvelle avalanche de cartes et modes inédits, mais Infinity Ward vient d'annoncer un petit changement dans ses plans. Elle finira plutôt le 11 février sur PC, PS4 et Xbox One, soi-disant pour laisser le temps aux joueurs de débloquer un maximum d'éléments via les Tiers et Rangs d'Officier. Plusieurs bonus de progression sont d'ailleurs prévus pour nous aider, et de nouveaux objectifs seront ajoutés pour les plus avancés, l'un permettant notamment d'avoir une arbalète.

Au cours des prochaines semaines, une multitude de nouveaux objets et défis vont arriver, y compris un défi en jeu pour gagner la nouvelle arme Arbalète, plus de modes de jeu remixés, de nouvelles playlists et plus encore à découvrir. Pour faire de la place à toutes ces activités, nous étendons la durée de la Saison 1 - elle se termine désormais le 11 février. Pendant ce temps, il y aura des périodes de double XP, double Weapon XP et double progression de Tiers pour vous aider à aller au bout de vos Tiers et Rangs d'Officier et vous préparer pour une passionnante Saison 2.

Nous ne saurons jamais vraiment s'il s'agit d'une vraie envie de faire plaisir à la communauté Call of Duty: Modern Warfare ou d'un retard non assumé de la Saison 2, mais dans tous les cas, les joueurs ne devraient pas trop se plaindre tant que les ajouts continuent à arriver régulièrement.

