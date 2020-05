Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, du teasing avec Price pour la Saison 4 ?

La Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone n'a pas encore de date de sortie précise, mais elle devrait débarquer dans les semaines qui viennent, si ce n'est dès le 26 mai et la fin prévue du Battle Pass de la Saison 3. Les choses bougent cependant déjà à Verdansk, alors que les bunkers peuvent être ouverts et que de mystérieux messages sont diffusés dans les téléphones du jeu.

Le teasing s'étend désormais au-delà des jeux. Infinity Ward et Raven Software ont envoyé une notification via l'application Call of Duty hier, avec un rendez-vous pour ce 21 mai. Les fans attendaient du lourd, mais ils ont simplement reçu un e-mail les renvoyant vers une page cachée du site officiel. Elle ne comprend pas grand-chose à part une vidéo baptisée SECURE COMMS LINK /// EYES ONLY.



Cette transmission entre quelques Russes mentionne très clairement un Opérateur âgé, qui n'est autre que le Capitain Price. Sera-t-il l'un des nouveaux personnages jouables de la Saison 4 ? La réponse devrait être donnée rapidement. Rappelons que, dans le même temps, la rumeur veut qu'un Call of Duty: Black Ops Cold War soit annoncé très bientôt, certains imaginant même que Warzone servira à introduire cette nouvelle expérience.

