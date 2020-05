Call of Duty: Warzone, la carte va « changer et évoluer », des nouveautés de la Saison 4 teasées

Nous avons pu nous entretenir cette semaine avec Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, et Amos Hodge, directeur créatif de Raven Software, pour parler du futur de Call of Duty: Warzone. À l'occasion de cette rencontre, nous avons pu évoquer les changements à venir dans le free-to-play.

Nous avons ainsi appris que le lore du Battle Royale va continuer à évoluer au fil des saisons, pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette guerre totale. Mieux, comme le pensaient les joueurs, « la carte changera et évoluera » avec le temps. La communauté a déjà repéré des fissures dans le barrage à Verdansk, il se pourrait bien que la zone derrière s'ouvre prochainement, et qu'une nouvelle partie de la map soit accessible. Les développeurs prévoient également des modes supplémentaires, sans surprise, mais aussi des Field Upgrades et du loot inédit pour renouveler les batailles.

Taylor, vous avez dit à VentureBeat il y a quelques jours que vous planifiez des évènements à la Fortnite. Allons-nous voir des évènements liés à l'histoire, peut-être avec de nouveaux éléments en termes de gameplay liés à cette histoire ?

TK : Je ne dirais pas que ce sont des évènements à la Fortnite, car Fortnite est un type de jeu tellement différent de Modern Warfare. Avec Fortnite, vous savez que le monde évolue et change tellement que vous ne voulez pas vous en éloigner, ou vous pourriez manquer quelque chose. C’est la même chose avec Warzone. En termes d'histoire, nous avons mis en place ce récit depuis la sortie de Modern Warfare. Un point important pour nous est que Modern Warfare existe dans un monde qui fonctionne un peu comme le monde dans lequel nous vivons. Il en va de même pour le multijoueur, Spec Ops et Warzone. Ce sont de vraies factions qui imitent notre monde et ses enjeux. Ils ont des allégeances, des sortes de rivalités… Le plus important avec Warzone, c'est que ces allégeances traditionnelles se sont effondrées, et que quelqu'un tire les ficelles dans les coulisses et nous, en tant qu'Opérateurs, essayons de comprendre ce qui se passe et comment le résoudre.

Vous avez un personnage classique comme Ghost qui a rejoint la mêlée : il est sur le terrain, à Verdansk, essayant de comprendre ce qui se passe, travaillant aux côtés du capitaine Price… Et puis vous voyez Ghost comme un Opérateur jouable, vous pouvez jouer avec lui en essayant d'aller au fond des choses. Il dit à Price : « Envoyez des combattants en qui je peux avoir confiance ». Et il parle de vous tous, tous les joueurs, vous êtes les combattants auxquels il peut faire confiance, malgré le fait qu'il y ait des hostilités sur le terrain, des affrontements entre alliés et des choses de cette nature. Au cœur de tout cela, tout le monde essaie toujours de comprendre ce qui se passe, qui est responsable de ce qui se passe à Verdansk, pourquoi du gaz est déployé et se rapproche. Nous continuerons à donner à nos joueurs plus d'informations, plus d'easter eggs, et la carte changera et évoluera au fur et à mesure qu'ils continueront à comprendre ce mystère et à fouiller.

Pouvez-vous nous parler un peu des nouveautés pour la fin de la Saison 3, ou peut-être même pour la Saison 4 ?

TK : Les joueurs ont déjà découvert qu'il y a une tout autre partie de Verdansk qu'ils n'ont pas encore vue. Ils ont trouvé des indices, et compris qu'il y a plus que ce qu'il n'y paraît dans cette ville. La Saison 4 dévoilera certains de ces mystères et en débloquera pour nos joueurs. À mesure que la bataille de Verdansk se poursuivra, les choses deviendront de plus en plus désespérées. Il va y avoir de plus en plus de combattants envoyés pour inverser la tendance et nous sommes très heureux d’amener nos joueurs à les voir et à rejoindre ces nouveaux grands guerriers alors qu’ils continuent de se battre.

AH : En ce qui concerne le gameplay, je peux vous dire qu'il y aura bien sûr de nouveaux modes, nous travaillons constamment sur les modes. Et nous travaillons sur de nouveaux contenus - de nouveaux éléments en jeu que vous pouvez ajouter à votre Loadout. Il y aura de nouveaux éléments à trouver dans Battle Royale et Pillage qui ne sont pas dans votre chargement, afin d'ajouter du gameplay et un peu de loot. Il y aura de nouvelles Field Upgrades par exemple. Nous travaillons donc sur ces Field Upgrades, de nouveaux modes, et de nouveaux butins en général que vous pouvez ajouter à votre chargement pour apporter de nouvelles saveurs au jeu.