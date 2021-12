Call of Duty: Warzone, une carte officielle et un premier trailer pour Caldera, la nouvelle map au Pacifique

Suite à un léger report, c'est le 8 décembre que la map Caldera débarquera dans Call of Duty: Warzone, en même temps que la Saison 1 de Call of Duty: Vanguard. Ceux qui ne possèdent pas cet épisode devront d'ailleurs attendre le 9 décembre pour accéder à la carte dans le Pacifique du free-to-play.

Activision nous invite à découvrir l'environnement avec un peu d'avance dans le cadre d'une bande-annonce parodiant les vidéos promotionnelles de sites touristiques. Il y aura en tout 15 points d'intérêt à explorer sur l'île, mais aucun ne devrait permettre de se reposer comme un vacancier. Les principaux lieux de Caldera s'appellent ainsi Arsenal, Docks, Runway, Ruins, Mines, Peak, Beachhead, Village, Lagoon, Airfield, Fields, Sub Pen, Power Plant, Capital et Resort, et sont repérés sur la carte ci-dessous.

Le scénariste Daniel Noel a sinon détaillé davantage la map et les nouveautés prévues pour Warzone dans le cadre de la Saison 1 sur le PlayStation Blog.



Avec le lancement de Call of Duty: Vanguard, il ne reste plus que quelques jours avant le commencement de la Saison Un, qui se lancera aux côtés d’une nouvelle carte, Caldera, pour Warzone Pacific. Caldera marque le début d’une nouvelle ère de combat tactique à grande échelle.

Dès le 8 décembre, pour accompagner le lancement de la Saison Un, les joueurs de Vanguard bénéficieront d’un accès anticipé de 24h à la carte Caldera avant qu’elle ne soit accessible à tous les joueurs le 9 décembre. Avec une nouvelle Playlist dédiée et de nouveaux véhicules, l’ajout des armes Vanguard et plus encore, vous pouvez vous attendre à de belles surprises pour le lancement d’une nouvelle année de contenus épiques et gratuits.

L’arrivée de Caldera

C’est une très grande île. Caldera compte 15 grandes zones à travers lesquelles vous pourrez explorer et combattre, ainsi que des centaines de points d’intérêt à découvrir et à rentabiliser. Nous en avons sélectionné trois pour vous donner une idée de ce qui vous attend :

Naval Arsenal

Ce chantier naval tentaculaire sur la côte nord de Caldera vous permettra de découvrir des zones intérieures et extérieures qui se prêtent aux affrontements qui vous attendent. Vous découvrirez aussi des terrains d’affrontement un peu particuliers, comme les bassins de cale sèche et les zones radars. Vous trouverez aussi de grands bâtiments remplis de loots plus loin des côtes.

Clear Water Lagoon

Un vieux phare surplombant une baie parsemée de huttes en bambou le long d’une communauté côtière bénéficiant de résidences plus modernes. Traversez le lagon pour découvrir ses secrets, y compris les restes de l’avion du Capitaine Butcher.

Caldera Capital City

Installée dans un immense bassin naturel sur la côte sud de l’île, la capitale de Caldera recèle de nombreuses structures historiques entourant un système de tramway. Des banlieues à flanc de colline et un phare vous permettront de prendre de la hauteur par rapport au centre-ville, tandis que les installations côtières au sud de la ville vous réservent un bar et un luxueux yacht-club.

Et n’oubliez pas le volcan au cœur de l’île, c’est d’ailleurs de là qu’elle tire son nom. Seuls les Opérateurs les plus braves auront une chance d’affronter ses nombreux dangers.

Saison Un et Intégration de Vanguard

Lorsque la Saison Un sortira le 8 décembre, tous les joueurs de Call of Duty: Warzone pourront accéder au contenu Vanguard, y compris 40 nouvelles armes, une douzaine de nouveaux Opérateurs, ainsi que des emblèmes, des cartes d’appel Vanguard, et plus encore.

La progression inter-jeu entre Vanguard et Warzone sera aussi activée, vous permettant de gravir les échelons via le Prestige de saison et de débloquer du nouveau contenu grâce au système de Pass de Combat, les Défis, et la Boutique via le nouveau contenu Vanguard présent dans les deux jeux.

Essayez également le nouveau contenu sur Rebirth Island, puisque la Saison Un rendra le contenu Vanguard accessible pour toute votre expérience en Battle Royale.

Plongez dans Vanguard Royale

Plongez dans Vanguard Royale, la Playlist disponible au lancement de la Saison Un. Vous découvrirez de nouveaux véhicules, comme des avions de combat des 4×4 tout-terrain, ainsi qu’un système de loot peaufiné exclusif aux armes de Vanguard. C’est le meilleur moyen d’importer l’expérience de la Seconde Guerre mondiale sur Caldera. Découvrez des événements in-game à chaque rétrécissement du cercle et découvrez de puissants objets autour de vous et des récompenses en remplissant des Contrats.

Retour à Rebirth Island

Pour célébrer le lancement de la Saison Un, vous pourrez participer à des Playlists (disponibles uniquement une journée) sur Rebirth Island. Resurgence et Mini Royale – dès le lancement de la Saison Un le 8 décembre, avant que tout ne rejoigne Caldera pour la semaine de la troisième.

Au cours de la saison, les Playlists vous emmèneront à Rebirth Island pour Resurgence et d’autres modes de jeu, ainsi que de nouveaux modes à durée limitée qui seront accessibles sur Caldera, comme Vanguard Plunder, Vanguard Resurgence et d’autres surprises festives.

Nouveautés pour l’expérience Warzone

Conservez votre équipement du Goulag : Les joueurs remportant leur partie Goulag pourront désormais rejoindre la carte avec l’équipement qui leur a été attribué avant leur duel. Venez à bout de votre ennemi et retournez à Caldera avec plus d’outils à votre disposition.

Rééquilibrage : Pour préparer le lancement de Warzone Pacific, Raven Software s’est penché sur la question de l’équilibrage. Silence de Mort sera nerf. Les munitions Stopping Power disparaîtront. Les grenades d’étourdissements, les capteurs de rythme cardiaque et les duos d’armes de mêlée seront aussi ajustés. Attendez-vous à des buffs également, particulièrement pour les équipements Léthaux et Tactiques.

Ajustements pour le Pacing : Les joueurs ne pourront acheter des marqueurs de largage auprès des Stations d’achat uniquement lorsque le largage aura eu lieu au cours du match, augmentant ainsi l’importance du gameplay de loot tout en rééquilibrant la courbe des forces au cours du match.

Changements pour le Masque à gaz et nouvelles bonbonnes de gaz : Les masques à gaz n’interrompront pas autant d’actions qu’auparavant, afin que vous puissiez vous concentrer sur le combat autour et dans le cercle. La Saison Un présentera aussi des bonbonnes de gaz qui libéreront des vapeurs toxiques après explosion, mais dans un rayon moindre.

Eaux peu profondes : Les zones où l’eau est peu profonde, comme le Lagon, rendront la découverte d’empreintes ennemies plus difficile, même avec l’atout Traqueur. Les Opérateurs qui s’accroupissent dans l’eau bénéficient également de l’effet Sang Froid. Enfin, les équipements utilisant du feu génèreront de la fumée en entrant en contact avec l’eau, ce qui vous ouvrira de nouveaux horizons tactiques en traversant des bassins.

Contrats et événements publics : Caldera vous permettra de relever de nouveaux contrats, comme Supply Drop et Big Game Bounty. Les événements publics comme Resurgences et Restocks de Rebirth Island seront aussi disponibles sur Caldera.

Explorez Caldera dans Secrets of the Pacific

Dès le 24 novembre, vous pourrez découvrir des informations vitales sur Caldera grâce à l’événement limité Secrets of the Pacific, disponible sur Warzone et Vanguard. Vous arriverez à Verdansk et devrez obtenir et sécuriser des informations concernant les points d’intérêt de Caldera. Vous obtiendrez des récompenses en jeu lorsque la Saison Un sera lancée le 8 décembre.

Restez à l’écoute pour plus d’information concernant le nouveau contenu gratuit disponible pour la Saison Un, comme de nouvelles armes, un nouvel Opérateur, de nouvelles cartes multijoueurs pour Vanguard et plus encore.