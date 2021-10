Call of Duty: Vanguard, une date pour la Saison 1 et la map Caldera au Pacifique, des évènements pour la fin de Verdansk, et un gros point sur le contenu au lancement

Pros du camouflage Or, guerriers Prestige et chefs de régiment (actuellement en suspens), écoutez :

Les modes Multijoueur et Zombies de Vanguard – ainsi que Warzone, après la première saison – récompenseront votre progression. Les meilleurs des meilleurs peuvent s'attendre à être parés d'or, de leur opérateur à leur arme à 10 accessoires et entièrement chargée.

Pour ceux qui jouent au jeu jour après jour, voici un avant-goût de l'expérience que vous pouvez acquérir grâce aux défis que Sledgehammer Games a mis en place :

– Rangs et (EXP)érience — 55 rangs de recrue pour débloquer tous les éléments de l'équipement. Retour du système Prestige saisonnier.

– Progression de l'arme — l'EXP d'arme débloque les accessoires et les défis de camouflage. Utilisez des accessoires dans tous les modes et débloquez deux ensembles de récompenses de camouflage incroyables : une via Zombies et une autre via le Multijoueur ou Warzone.

– Nouvel EXP d'opérateur, mise à niveau et récompenses — Les 12 opérateurs disponibles au lancement et les autres peuvent être mis à niveau pour débloquer de nouvelles apparences, y compris une tenue spéciale en or, des EXP d'arme pour des armes spécifiques, et plus encore. Utilisez leur arme préférée pour gagner de l'EXP d'arme et de l'EXP d'opérateur bonus.

– Clans : jouez avec des amis, obtenez des récompenses — Les clans remplacent les régiments et permettent d'inviter des amis à jouer et à débloquer des récompenses exclusives en gagnant de l'EXP de clan. Représentez votre escouade avec un emblème personnalisé et une marque de clan unique et jouez avec les membres de votre clan pour un pourcentage global de bonus d'EXP normal, d'arme, d'opérateur et de clan.

En résumé, chaque fois que vous jouez en Multijoueur, Zombies ou à Warzone Pacifique, vous débloquerez quelque chose de nouveau ou vous progresserez jusqu'à son obtention. Et cela n'inclut même pas les récompenses disponibles pendant le système de Passe de combat saisonnier, une autre façon de gagner du contenu au début de la Saison 1.

RICOCHET Anti-cheat – L'initiative commence avec des fonctionnalités backend lors du lancement de Vanguard