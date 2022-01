Call of Duty: Vanguard et Warzone, la date de sortie de la Saison 2 déjà reportée pour améliorer l'expérience de jeu

La communauté Call of Duty n'est visiblement pas satisfaite de la qualité actuelle des jeux de la série. Activision en est conscient, et a donc décidé de ralentir les nouveautés pour se concentrer sur l'optimisation. Ainsi, quelques jours après la mise à jour qui a apporté des skins L'Attaque des Titans dans le cadre de la Saison 1 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, il annonce déjà vouloir reporter l'arrivée de la Saison 2.



Il voulait la lancer le 2 février, mais il n'en sera rien : elle ne sera pas disponible avant le 14 février, ce qui annonce déjà une bonne Saint-Valentin pour les fans en couple. Ce laps de temps additionnel permettra aux développeurs de s'attarder sur le rééquilibrage des armes et de l'équipement ou encore des problèmes de stabilités qui gênent la communauté.

Notre communauté rencontre actuellement des problèmes dans Call of Duty: Vanguard, Warzone Pacific, et Modern Warfare.

Nous avons entendu vos frustrations et nous les comprenons.

À ce jour, nous avons déployé un certain nombre de mises à jour, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est pour cette raison que nous avons décidé de reporter le début de la saison 2 de Warzone Pacific et Vanguard au 14 février. Ce délai supplémentaire nous permettra de nous consacrer au développement de mises à jour. Nous travaillerons ainsi sur des optimisations de gameplay et sur le rééquilibrage du jeu (et le rééquilibrage des armes et de l'équipement). Nous résoudrons également les problèmes de stabilité du jeu et les bugs afin d'améliorer l'expérience de jeu des joueurs dans son ensemble pour Vanguard, Warzone Pacific, Black Ops Cold War, et Modern Warfare.

Les prochaines modifications qui seront implémentées concerneront différents problèmes qui nous ont été signalés par la communauté et permettront également d'améliorer l'expérience de jeu. L'un de nos constants objectifs est d'ajuster le gameplay de base, ses mécaniques et de le rééquilibrer par la même occasion. Les correctifs s'appliqueront à la plate-forme de votre choix (deux générations de consoles et sur PC), ainsi qu'au gameplay dans son ensemble sur les cinq systèmes.

Report de la saison 2 de Vanguard et Warzone Pacific

Le lancement est désormais prévu le 14 février au lieu du 2 février. Ce délai supplémentaire nous permettra de continuer à rééquilibrer et optimiser votre expérience de jeu, ce qui est notre priorité.

Plus d'informations vous seront communiquées à l'avenir

À l'avenir, nous vous informerons régulièrement de l'état d'avancement de Call of Duty. Nos studios travaillent assidûment à l'amélioration de votre expérience de jeu. En cela, les commentaires de la communauté nous fournissent une aide précieuse. Nous publierons régulièrement ici des communications, ainsi que sur les réseaux sociaux de Call of Duty.