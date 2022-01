Call of Duty: Vanguard et Warzone, une skin et un sabre L'Attaque des Titans, une mitraillette, Shi No Numa en Zombies et plus à venir en Saison 1 !

La Saison 1 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone dure depuis le début du mois de décembre, et si elle a bien occupé les joueurs pendant les fêtes, il est temps pour Activision d'apporter du sang neuf dans les modes en ligne. La première mise à jour de mi-saison sera disponible le 13 janvier à 6h00, et les patchs seront téléchargeables pour les deux expériences un peu en amont.

Elle apportera l'Opératrice Isabella Rosario Dulnuan Reyes, la mitraillette Welgun et un nouvel objectif appelé Le Vide en Zombies nous faisant revenir à Shi No Numa. Et elle contiendra aussi les données pour une variante du Pack Traqueur consacrée à L'Attaque des Titans !

Ce n'est qu'une demi-surprise, les dataminers ayant déjà découvert ce DLC avant l'heure, mais alors que la deuxième partie de la quatrième saison vient d'être lancée, nous allons pouvoir acheter un bundle de 10 objets permettant de se fringuer comme Livaï et de manier un sabre Perceur de titans, tout de même. Vous pouvez le découvrir en action dans de courtes vidéos sur le PlayStation Blog, mais ne pourrez l'acheter contre 2 400 Points COD qu'à compter du 20 janvier.

TATAKAE !

La célèbre série de manga L'Attaque des titans, dont l'adaptation animée plusieurs fois primée vient d'entamer la seconde moitié de sa dernière saison, débarque dans Call of Duty: Vanguard et Warzone Pacific à l'occasion de la première grosse mise à jour de 2022.

Dans ce pack disponible après la mise à jour de mi-saison, Daniel Yatsu revêtira le légendaire uniforme des Bataillons d'exploration.

Cette épique collaboration sera officiellement disponible le 20 janvier, environ une semaine après la mise à jour de mi-saison qui affectera Vanguard et Warzone Pacific et qui inclura un nouvel opérateur, une nouvelle arme, du nouveau contenu Zombies, plusieurs résolutions de problèmes et bien plus.

La mise à jour Vanguard sera téléchargeable le 11 janvier à 6h00 CET, tandis que celle de Warzone Pacific sera téléchargeable le 12 janvier à 6h00 CET.

Elles prépareront les deux jeux pour la première journée de mise à jour de mi-saison de la Saison 1, prévue le 13 janvier à 6h00 CET.

Pack Traqueur : L'Attaque des Titans - Édition Livaï

Pour célébrer la dernière saison de L'Attaque des titans, les joueurs de Vanguard et Warzone Pacific peuvent devenir des membres des Bataillons d'exploration grâce au Pack Traqueur : L'Attaque des Titans - Édition Livaï.

Ce pack de 10 objets n'est pas seulement réservé aux fans inconditionnels de la franchise, vous verrez qu'il possède le style et la puissance de feu nécessaire pour vous permettre de devenir un leader parmi les soldats, tout comme Livaï Ackerman.

L'un des éléments les plus remarquables de ce pack est le Perceur de titans, un plan d'arme qui imite le fameux sabre capable de tuer les Titans. Fait d'acier renforcé, le seul matériau capable de transpercer la chair des Titans, cette lame à un seul tranchant vous permettra de découper vos ennemis en toute facilité.

Dans ce pack, vous aurez l'exécution Incision d'acier, mais également l'intro de meilleure action Manœuvre verticale et le succès de meilleur joueur Acier ultra dur, tous deux exclusifs à Vanguard.

Les deux autres armes présentent dans ce pack sont la mitraillette légendaire Historia et le fusil d'assaut Malédiction d'Ymir ; deux armes à feu redoutables pour parfaire vos attirails dans Warzone Pacific ou dans les modes Multijoueur et Zombies de Vanguard.

Le Malédiction d'Ymir a été conçu pour les opérateurs qui se vantent de leur précision. Équipé de neuf accessoires, avec un recul horizontal quasi nul, une portée effective et une vitesse des balles proches du maximum, ce plan d'arme légendaire est prodigieux à longue distance, surtout s'il est stabilisé.

Quant à Historia, elle est idéale pour les opérateurs qui aiment aller au contact et qui veulent envoyer des tirs au jugé précis tout en sprintant. Les chargeurs de petit calibre dont elle est équipée lui confèrent plus de vitesse et une meilleure cadence de tir, des attributs parfaits pour les fonceurs du Multijoueur ou de Warzone Pacific.

Bien que n'importe quel opérateur puisse brandir ces armes, le sergent Daniel de l'unité Hellhounds sera entièrement équipé pour le combat avec l'apparence d'opérateur Bataillon d'exploration, incluse dans ce pack. Inspiré par l'uniforme des Bataillons d'exploration porté par le capitaine Livaï Ackerman, cette nouvelle tenue est parfaite pour diriger votre escouade et la mener vers la victoire sur Caldera ou ailleurs, à l'instar du modeste et incroyablement talentueux Livaï.

Les inconditionnels ne seront pas non plus insensibles aux clins d'œil qui se cachent derrière les autres éléments du pack : un porte-bonheur Gardien du secret en forme de clé pour déverrouiller les mystères du monde, l'emblème Ailes de la liberté porté avec fierté par les membres des Bataillons d'exploration, et, bien évidemment, un autocollant Patate chaude, dédié à la mémoire d'un personnage très spécial que nous portons dans notre cœur...

Nouvelle opératrice : Isabella Rosario Dulnuan Reyes vient compléter la Task Force 006 Trident

Une invasion dévastatrice. Un parent perdu. Un désir de vengeance.

Telle est l'histoire d'Isabella Rosario Dulnuan Reyes, la dernière opératrice de la Task Force 006 Trident, qui fera son apparition avant la fin de la Saison 1.

Entraînée par son père, Isabella commence à apprendre les arts martiaux dès le plus jeune âge. À sa mort, elle continue à perfectionner ses compétences sur ceux qui l'ont amenée à rejoindre un mouvement de résistance local. À la fin de la guerre, elle rejoint Trident aux côtés de Francis et de Lewis pour dévoiler les secrets de Caldera. Spécialiste émérite des combats rapprochés, elle manie à la perfection la nouvelle arme de l'arsenal de Vanguard.

Vous pourrez débloquer Isabella en achetant le pack d'opérateur Rose sauvage, qui inclut également deux plans d'arme légendaires.

Ceux qui débloqueront les trois membres de Trident (Francis, Lewis et Isabella) et leur feront atteindre le niveau maximal recevront une apparence spéciale Or pour les trois opérateurs, ainsi qu'une apparence Platine si au moins trois autres unités sont au niveau 20.

Nouvelle mitraillette : Welgun

Mitraillette lourde automatique mortelle à courte et moyenne portée.

La Welgun, l'arme favorite d'Isabella, est un prototype de mitraillette dont les statistiques brutes la situent entre l'Owen et l'arme que lui a préféré l'armée britannique : la Sten.

En Multijoueur, elle peut efficacement éliminer des cibles en quatre coups (ou trois, si l'un des tirs touche une zone vitale) à une distance normale pour sa catégorie. Les chargeurs de .380 et .25 ACP peuvent respectivement la transformer en une machine à tuer en deux ou trois coups ou en une arme plus précise à la cadence de tir améliorée.

Que ce soit avec des chargeurs très grande capacité, qui doublent la quantité de munitions standard, ou avec un chargeur à tambours de 48 cartouches de calibre .380, les spécialistes des combats rapprochés trouveront leur compte dans Warzone Pacific ou le Multijoueur de Vanguard, notamment dans de grandes escouades ou dans les modes d'intensité élevée.

La Welgun peut se débloquer de deux façons : à travers un défi en jeu ou via un plan d'arme, dont le premier sera disponible dans un pack de la boutique (Acier réservé), ajouté lors de la mise à jour.

Nouveautés du Zombies de Vanguard, présentées par Treyarch

Plusieurs mises à jour majeures seront apportées à l'expérience Zombies de Vanguard en 2022 et Treyarch a commencé à en révéler les secrets dans son dernier article de blog, détaillant les prochains ajouts et les projets à venir.

Parmi les nouveautés : l'introduction de Shi No Numa au gameplay classique sans fin pour le nouvel objectif Le Vide, un accès au bureau de Von List à Stalingrad, quatre nouveaux niveaux d'amélioration des artefacts au Recueil de rituels, trois camouflages Sacré punch uniques, et bien plus encore. À cela s'ajoutent le bouclier de combat et la fabrication de séries d'éliminations de soutien, ainsi que des défis de déblocage d'arme pour le Katana et la mitraillette Welgun. Mais ce n'est pas tout, plus de contenu est en préparation pour la Saison 2.

Allez jeter un œil au blog de Treyarch pour tout savoir sur la prochaine mise à jour du Zombies et plus encore.

Nouveaux renseignements à venir de la part de Sledgehammer et Raven

Sledgehammer Games et Raven Software, en plus de Beenox, High Moon Studios et Toys for Bob, entre autres, s'engagent à soutenir activement Vanguard et Warzone Pacific durant la Saison 1 et au-delà, en répondant aux inquiétudes, aux problèmes et aux demandes formulés par la communauté.

En ce sens, les notes du patch appliqué à Vanguard lors de cette mise à jour seront publiées ce soir sur le blog de Sledgehammer Games, tandis que celles du patch appliqué à Warzone Pacific seront disponibles sur le blog de Raven Software le 12 janvier, soit juste avant la mise à jour du jeu. Ces blogs seront accessibles depuis le site web principal de Call of Duty et annoncés par les comptes officiels.