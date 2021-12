L'Attaque des Titans : une excitante bande-annonce pour la 2e partie de la saison 4, l'affrontement final est proche !

Le début d'année 2022 promet d'être titanesque pour les amateurs d'animation japonaise, au sens littéral du terme puisque la deuxième partie de l'ultime saison de L'Attaque des Titans sera diffusée à partir du dimanche 9 janvier. Nous l'avions appris avec la diffusion d'un teaser trailer qui ne montrait pas grand-chose d'inédit en octobre dernier. MAPPA et Anime PONY CANYON nous font à présent un beau cadeau de Noël en avance avec une deuxième bande-annonce bien plus jouissive, qui a de quoi faire monter l'excitation avant ce grand final. Si vous n'êtes pas à jour, ne regardez surtout pas et ne lisez pas ce qui suit !

Outre la confrontation tant attendue entre Reiner et Eren, c'est surtout la relation entre ce dernier et Sieg / Zeke qui est mise en avant, et leur contact, alors que les forces de Mahr envahissent Shiganshina. Un tour d'horizon des personnages que nous connaissons est fait, d'Armin à Livaï (en piteux état) en passant même par Annie. Vous noterez également que la CGI sur les Titans rend bien mieux que par le passé. L'affiche promotionnelle de ce second cour diffusée ces dernières semaines met également en avant Eren, avec des éclats dans lesquels se reflètent des scènes de l'anime, vraiment superbe.

Si vous êtes un anime only et êtes trop impatient de connaître la fin de l'histoire de Shingeki no Kyojin, les mangas sont en vente à la Fnac au prix de 6,95 €, les tomes 29 à 34 étant en gros ceux qui vont être adaptés dès l'épisode 76.