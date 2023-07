L'Attaque des Titans : une courte bande-annonce pour le grand final de la série, mais toujours pas de date

La hype générale autour de L'Attaque des Titans a eu le temps de retomber depuis la fin du manga en 2021, mais l'anime n'est pas encore achevé malgré que nous soyons entrés dans la Saison Finale depuis 2020... Il faut dire que MAPPA n'a pas eu une bonne idée en nommant ainsi toute la partie post-ellipse de l'œuvre, qui au passage est bien loin de ce qui est souvent vendu au public lors de collaborations comme celle avec Fortnite au printemps. Début mars, nous avons ainsi pu découvrir le début de la 3e partie de Shingeki no Kyojin The Final Season, qui prend la forme de deux épisodes spéciaux. À la fin de ce dernier, nous apprenions qu'il faudrait patienter jusqu'à cet automne pour enfin en voir le bout, avec un teaser ne nous montrant alors rien. Histoire de se rappeler à notre bon souvenir, c'est une bande-annonce de 30 secondes qui a été mise en ligne la nuit dernière. Évidemment, spoiler alert si vous n'avez pas lu le manga et souhaitez conserver la surprise, ne regardez pas puisque toutes les scènes sont forcément inédites, et ne lisez pas ce qui suit.

Outre les paroles d'Armin et la phrase finale de Mikasa lourde de sens, nous avons donc droit à divers passages fort bien réalisés sur fond du thème Into The Night. Entre les bribes de flashback de l'enfance des personnages, le Titan Mâchoire de Falco en plein vol, le Titan Charrette de Peak explosifs en bouche, le plan symbolique sur Mikasa avec les ailes dans son dos, la surprise d'Annie et le désespoir qui se lit sur certains visages, tout est là pour nous exciter sans non plus trop en montrer.

Comme l'indique la mention « PV第1弾 », nous aurons droit à un autre trailer d'ici la diffusion, dont la date ne devrait plus trop tarder à être communiquée.

Les tomes du manga L'Attaque des Titans sont toujours disponibles à l'achat à la Fnac au prix unitaire de 7,20 €.

