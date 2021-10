Call of Duty: Vanguard et Warzone, Activision dévoile Ricochet, son nouveau système anti-triche novateur

Malgré toute sa bonne volonté et ses initiatives, Activision n'a pas réussi à totalement résoudre le problème de la triche dans Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War et ses prédécesseurs. Il a cependant bûché pour déployer de nouvelles technologies contre les cheaters à l'occasion de la sortie de Call of Duty: Vanguard, qui serviront aussi au Battle Royale à l'occasion de la mise à jour apportant la map Pacific avant la fin d'année 2021.



Le nouveau système anti-triche Ricochet apportera ainsi « de nouveaux outils côté serveur qui surveillent les données pour identifier la tricherie, des processus d'enquête améliorés pour éliminer les tricheurs, des mises à jour pour renforcer la sécurité des comptes » et plus encore. Su PC, un nouveau pilote agira au niveau du noyau du système d'exploitation pour aider à « identifier les tricheurs, renforçant la sécurité globale du serveur » : il ne fonctionnera que lors de nos sessions pour détecter les logiciels tiers interagissant avec le jeu, pour une raison de protection de la vie privée. Le pilote ne sera pas disponible directement sur Vanguard, mais testé sur Warzone d'ici la fin d'année. Et comme les parties en ligne sont en cross-play et que la majorité des tricheurs sont sur ordinateur personnel, tout le monde devrait en profiter.

Activision précise que le signalement des pirates potentiels par les joueurs restera primordial pour faciliter les futurs bannissements, que le machine learning continuera à œuvrer pour examiner les données des serveurs, et qu'à titre personnel, vous pouvez toujours activer l'authentification à deux facteurs pour assurer la sécurité de votre compte.

À part ça, si vous attendez des informations sur Call of Duty: Vanguard, sachez que son mode Zombies sera présenté par une bande-annonce demain à 17h00.

Call of Duty: Vanguard peut être précommandé pour 60,99 € sur Amazon.fr, lui dont la date de sortie est calée au 5 novembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.