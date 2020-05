Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode Classic Battle Royale, carte Hardhat et du neuf pour le Goulag cette semaine

Préparez-vous à de nouvelles sensations cette semaine dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone ! Infinity Ward et Raven Software ont en effet prévu du neuf pour s'amuser en ligne dans les deux expériences.

Du côté du Multijoueur de Modern Warfare, la carte Hardhat va être ajoutée. Cette map sur un chantier de construction de Modern Warfare 3 se destine aux adeptes de combats rapides, et intègre sa propre playlist jusqu'à nouvel ordre. En Escarmouche, même chose, avec l'arrivée de la carte Aisle 9 dans une playlist dédiée, faite de parties en 3v3 en MME, Élimination Confirmée, Domination et Grind.

Warzone n'est pas en reste avec le retour des Blood Money Quads, et l'arrivée du mode Classic Battle Royale. Il s'agit d'une variante du mode BR traditionnel en 3v3 sans Goulag, Contrats ou Stations de Ravitaillement. Dans les parties que vous connaissez, le Goulag a sinon été modifié pour permettre d'utiliser des SMG en plus des pistolets et fusils à pompe : vous pourrez donc y manier des AK-47, M13, Kilo 141, Ram-7, Striker 45 et compagnie. De plus, dans tous les modes, vous pourrez à présent utiliser des Boîtes d'Armure, qui vous permettent de remplir la jauge de protection des membres de votre équipe. Elles peuvent être obtenues via le loot, les Stations de Ravitaillement ou les Largages Tactiques.



Un nouveau bundle rejoint enfin la boutique pour tout le monde : Ghost Pack Contingency, avec deux schémas d'armes dont un fusil d'assaut légendaire, la skin Classic Ghost et plus encore.

