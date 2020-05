Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Opératrice Iskra, skins et plans d'armes légendaires pour cette semaine

Cette semaine, les nouveautés seront plutôt rares dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. L'expérience payante capitalisera sur le mode Escarmouche en 3v3 avec uniquement des couteaux ainsi que son mode Démolition, tous les deux introduits la semaine passée. Elle accueille tout de même la playlist Shoot the Rusty Ship 24/7, avec une rotation entre les cartes Rust, Shipment et Shoot House.

Pour Warzone, à priori, pas de changement particulier en termes de mode, mais il sera bien évidemment possible de profiter des éléments communs avec le mode Multijoueur de Modern Warfare. Il y a en premier lieu Iskra, une nouvelle Opératrice venue d'Urkistani qui peut être achetée dans un bundle avec deux armes légendaires, une exécution épique, la skin Savagery pour l'hélicoptère et plus encore.

L'autre bundle mis en lumière ces prochains jours, c'est Twin Suns, qui comprend des plans d'arme légendaires M91 Parallax et .50 GS: Binary Stars, un emblème et une carte de visite. Nous avons connu mieux, mais c'est déjà ça.



