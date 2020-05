Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode Démolition, Opérateur Mace et camion rose pour cette semaine

La Saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone suit son cours avec du contenu inédit à venir cette semaine. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'un mode Démolition dans le Multijoueur de Modern Warfare, où un camp doit poser des bombes sur la carte alors que l'autre doit les désamorcer. Le mode a droit à sa propre playlist pendant quelques jours, aux côtés des sélections de cartes 24/7 Shipment et Gun Game Reloaded.

Dans la boutique, vous pouvez de nouveau vous procurer l'Opérateur Mace dans un bundle appelé Guns Blazing. Il comprend également une skin pour le personnage et deux schémas d'armes légendaires. Plus insolite, le pack Anime Express contient deux schémas d'arme légendaires et... un coloris rose pour le Camion Cargo.

Warzone accueille sinon une variété de défis quotidiens et hebdomadaires pour accélérer notre progression, fait dans le classique en Battle Royale avec les modes Solos, Trios et Quatuors, et récupère jusqu'à nouvel ordre la variante Blood Money en Trios pour Pillage. Vous savez donc à quoi vous en tenir pour vos parties de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone ces prochains jours.

