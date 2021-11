Call of Duty: Vanguard, la date de lancement de la Saison 1 et sa map au Pacifique pour Warzone retardée

Call of Duty: Vanguard n'est visiblement pas le plus apprécié de la série, mais Sledgehammer Games va tout de même le soutenir pendant un an au moins. Il propose d'ailleurs aux réfractaires de tenter le Multijoueur dans le cadre d'un week-end d'essai gratuit se déroulant jusqu'au lundi 22 novembre à 19h00, donnant notamment accès à la carte Shipment ajoutée cette semaine.

Les premières grosses nouveautés arriveront avec la Saison 1 le mois prochain, mais pas le 2 décembre comme initialement prévu. Elle vient d'être reportée de quelques jours, au 8 décembre 2021, pour une raison qui n'a pas été spécifiée. La map Caldera au Pacifique pour Call of Duty: Warzone sera disponible pour les détenteurs de Vanguard dès cette date, et seulement à partir du 9 pour les joueurs du free-to-play, mais l'Île de la Renaissance, le mode Vanguard Royale, les nouveaux véhicules de combat et les autres ajouts du début la Saison 1 seront bien accessibles à tous dès le 8.

