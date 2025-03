Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, la Saison 3 repoussée, le retour d'une carte adorée des fans attendra

En règle générale, le planning d'Activision est bien rodé lorsqu'il s'agit du contenu saisonnier de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. Les joueurs peuvent découvrir les nouveautés de la Saison 2 Rechargée depuis la fin du mois dernier, mais le lancement de la Saison 3 prend un peu de retard.

Sur les réseaux sociaux, les studios annoncent que la date de sortie de la Saison 3 de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone est fixée au 3 avril prochain. Activision affirme que cette saison « marque un grand moment » dans l'histoire des deux jeux et souhaite « prendre le temps nécessaire pour vous offrir une expérience incroyable ». Nous avons ainsi rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles informations, le studio célébrera le cinquième anniversaire du Battle Royale free-to-play Call of Duty: Warzone.

Cependant, le Call of Duty Shop affiche déjà un compte à rebours pour la Collection Verdansk, les fans attendent avec impatience le retour de la première carte de CoD: Warzone. Activision avait déjà annoncé le retour de cette map l'année dernière, se contentant d'évoquer un lancement au printemps 2025. Visiblement, Verdansk sera de nouveau jouable le 3 avril prochain et nous aurons des informations dès le 10 mars.

