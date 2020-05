Call of Duty: Warzone, les bunkers enfin ouverts, les téléphones sonnent, que se passe-t-il ?

Depuis le lancement de Call of Duty: Warzone, il est possible de trouver de mystérieux bunkers fermés à Verdansk. Malgré les théories et les rumeurs, il n'était toujours pas possible d'ouvrir ces caches, mais la mise à jour 1.21 sortie cette nuit change enfin la donne.

YOOO YOU CAN OPEN THE VAULT (with key card) #Warzone pic.twitter.com/RPK17F7JfH — FaZe Dirty (@FaZeDirty) May 19, 2020

Pour ouvrir un bunker, il faut d'abord récupérer une Carte d'Accès Rouge dans un coffre légendaire orange, en ayant de la chance pour tomber sur le bon loot. Ensuite, rien de plus simple : rendez-vous devant l'un des bunkers, approchez-vous du bouton d'entrée sur la droite et appuyez dessus pour utiliser votre carte et ouvrir la porte.

Et que se cache-t-il dans le bunker ? Tout simplement une véritable caverne d'Ali Baba, avec du loot à gogo pour s'offrir un avantage certain pour le reste de la partie. Le secret autour de ces bunkers ne va pas s'arrêter là, car à l'intérieur se trouve une seconde porte qui ne peut pour le moment pas être ouverte sans un code d'accès... Les dataminers ont déjà repéré des Cartes d'Accès Verte et Bleue dans les données du jeu, peut-être faudra-t-il plus tard aussi les récupérer pour encore plus de bonus.

THE PHONES ARE RINGING IN WARZONE pic.twitter.com/lJDPapCwFv — TST Blake (@blakecissel) May 19, 2020

Autre point, les mystérieux téléphones qu'il est possible de retrouver un peu partout sur la carte ont de leur côté commencé à sonner. Ils permettent d'entendre une étrange tonalité que la communauté imagine être un code à déchiffrer. Y a-t-il un gros teasing en cours pour la Saison 4, voire l'annonce du nouveau Call of Duty ? Affaire à suivre !

Lire aussi : Call of Duty: Warzone, la carte va « changer et évoluer », des nouveautés de la Saison 4 teasées