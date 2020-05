Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, encore un énorme patch 1.21 pesant jusqu'à 31 Go à télécharger

Le nouveau contenu de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone sera lancé cet après-midi, avec un mode Classic Battle Royale, la carte Hardhat, du neuf pour le Goulag et bien plus encore. Vous pouvez retrouver le détail sur notre article d'hier.

Pour profiter de ces nouveautés, il va néanmoins falloir télécharger une mise à jour qui ne fait pas dans la dentelle en termes de poids. Le patch 1.21 pèse ainsi 20 Go sur PS4, 31 Go sur Xbox One, et 30 Go sur PC pour Modern Warfare, et quelques giga-octets de moins si vous n'avez que Warzone.

Au programme de la mise à jour, tout le contenu à venir cette semaine, mais aussi un rééquilibrage des armes et quelques correctifs à retrouver à cette adresse, en anglais. Petit plus, le patch débloque les Opérations Spéciales Modifiées pour les possesseurs de Call of Duty: Modern Warfare. Elles donnent accès à des variantes des parties coopératives classiques avec des règles différentes, comme des vagues d'ennemis plus nombreuses ou des adversaires qu'il est seulement possible d'éliminer avec des headshots. De nouveaux défis et récompenses seront ajoutés chaque semaine pour les adeptes de cette expérience.

À noter que le changelog se termine avec une ligne curieuse : « Number station <redacted> is Protocol Yellow. Activate <redacted> system. <redacted> is inbound. Awaiting correct authorization ». Du teasing pour les nouveautés de la Saison 4 ?