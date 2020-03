Call of Duty: Warzone, le Battle Royale gratuit enfin officialisé et daté !

Bon, inutile de se voiler la face : nous savons déjà tout ou presque au sujet de Call of Duty: Warzone, le mode Battle Royale lié à Call of Duty: Modern Warfare. Il vient enfin d'être officialisé par Infinity Ward et Activision, l'occasion de mettre à plat son contenu et ses promesses.

Warzone est donc à la fois un nouveau mode de Call of Duty: Modern Warfare, que vous pourrez télécharger via une mise à jour de 18-22 Go à compter du 10 mars à 16h00 en France, mais aussi un stand-alone en free-to-play lourd de 83-101 Go, accessible à compter de 20h 00demain chez nous sous le nom de Call of Duty: Warzone. Au lancement, deux modes seront jouables en trio : Battle Royale et Pillage. Pour les combats en solo et en duo, il faudra repasser.

Battle Royale est jouable avec jusqu'à 150 joueurs, dans un immense terrain ouvert dont la zone d'activité se resserre au fur et à mesure qu'un gaz mortel se rapproche. Il y aura exclusivement dans ce mode un Goulag où, lors de leur première élimination, les victimes sont amenées dans un combat en 1v1 pour espérer gagner et être redéployées sur la carte.

Pillage, où le respawn est activé, demande aux participants de collecter un maximum de Cash sur la carte, d'en voler sur les dépouilles de leurs adversaires ou de réaliser des Contrats pour en avoir davantage. Ces Contrats demanderont par exemple de trouver des boîtes de munition ou de sécuriser une zone en particulier. Il est d'ailleurs possible de sécuriser l'argent via un ballon payant ou certains lieux de dépôt sur la map, afin d'éviter de tout perdre à notre mort. Le joueur peut ici payer une réapparition contre de l'argent amassé, notamment via les Stations d'Achat, qui permettent dans les deux modes de s'offrir des bonus comme des killstreaks ou des kits de soin.



La map prend place à Verdansk, et profite de plus de 300 points d'intérêt, dont des zones entières connues des joueurs, à l'instar de Gorengard Lumber Yard ou Gora Dam. Divers véhicules nous permettront de les rejoindre, de l'ATV à deux places au Tactical Rover et au SUV à quatre places, en passant par le camion et l'hélicoptère : un peu de tout cela est visible dans la bande-annonce de lancement.

Côté progression, les contenus cosmétiques, les Opérateurs et tout autre élément de personnalisation sont liés à Call of Duty: Modern Warfare, ou peuvent être débloqués lors des parties, notamment grâce au Battle Pass également compatible avec Warzone. Si vous choisissez d'acheter le jeu payant plus tard, tous les objets du free-to-play seront d'ailleurs conservés. L'expérience sera bien évidemment jouable en cross-play sur PC, PS4 et Xbox One.

Et s'il était là, le tueur de Fortnite, Apex Legends et autres PlayerUnknown's Battlegrounds ? Pour le savoir, il faudra patienter quelque temps, ou déjà se faire un avis sur ses qualités dès demain : allez-y, c'est gratuit !