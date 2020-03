Call of Duty: Warzone, modes, nombre de joueurs, Goulag, PlayStation Plus obligatoire et vidéo de gameplay en fuite !

Devant le nombre de fuites autour de Call of Duty: Warzone, plus personne ne doute de son arrivée imminente. Les dernières rumeurs font d'ailleurs état d'une sortie imminente, dès ce 10 mars 2020, et il se pourrait qu'elles ne soient pas totalement fausses.

Le spin-off de Call of Duty: Modern Warfare, qui fonctionnera aussi bien comme un mode lié au jeu de base qu'un stand-alone en free-to-play, a en effet refait parler de lui de deux manières ces dernières heures. Déjà, son existence a encore été prouvée par une publicité en association avec le PlayStation Plus, qui sera obligatoire pour y jouer sur PS4. Et en parallèle de ça, c'est carrément une vidéo de gameplay qui a leaké grâce à la chaîne YouTube Chaos Gaming, qui nous dit tout sur le contenu de cette expérience multijoueur.

Vous vous souvenez de la fuite de novembre dernier ? Eh bien, presque tout était vrai ! Deux modes pouvant accueillir jusqu'à 150 joueurs seront disponibles : l'un avec respawn, l'autre sans. Les parties seront jouables en solo, duo ou trio, sur un immense terrain avec des véhicules, des zones inédites et des pans de cartes connues, comme Broadcast, Overgrown, Scrapyard ou Terminal. Il semblerait que, plus tard, des matchs impliquant jusqu'à 200 joueurs soient prévus.

Du côté des mécaniques, il y aura bel et bien un Goulag qui opposera, dans le mode sans réapparition, deux joueurs qui viennent d'être éliminés, et qui pourront se battre en 1v1 pour éliminer l'autre et revenir dans la partie. Du Butin pourra sinon être remporté en réalisant des objectifs, des captures de zone ou des éliminations, et peut être échangé dans des stations in-game contre des killstreaks, de l'équipement ou des jetons de respawn. Si vous éliminez un adversaire, vous pourrez d'ailleurs lui voler une partie de son Butin.

Face à une fuite si concrète, il semblerait que Call of Duty: Warzone soit plus imminent que jamais. Aurons-nous droit à une annonce dès ce soir avant un lancement ce mardi, dans le cadre de la mise à jour hebdomadaire de Call of Duty: Modern Warfare, sur PC, PS4 et Xbox One ? La réponse très bientôt.