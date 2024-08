Call of Duty: Black Ops 6, modes Multijoueur, Zombies et Warzone, voici le résumé du CoD: NEXT

Activision et ses studios lanceront en octobre prochain Call of Duty: Black Ops 6, prochain volet de sa franchise de jeux de tir à la première personne. Cette semaine, l'éditeur a organisé un Call of Duty NEXT, une présentation s'attardant sur plusieurs modes de jeu, à savoir Multijoueur, Zombies et Warzone.

Le mode solo avait déjà eu droit à une longue vidéo de gameplay la semaine dernière, les studios mettent évidemment l'accent sur ce qui occupera les joueurs pendant de longs mois, voici ce qu'il fallait retenir de ce Call of Duty: NEXT :

MULTIJOUEUR Développé par Treyarch, la partie multijoueur proposera 16 cartes exclusives , dès le lancement.

, dès le lancement. Parmi ces 16 cartes, 12 sont conçues pour les affrontements en 6v6, tandis que les 4 dernières, plus resserrées, se prêteront parfaitement aux parties en 2v2.

Le Prestige fait son grand retour dans sa version Classique , plébiscité par les joueurs. Cette progression offrira un sentier de récompenses plus généreux que jamais , permettant aux joueurs de toujours avoir un objectif à décrocher. Le mode Théâtre fait lui aussi son retour sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC afin de revivre ses plus belles actions, sous tous les angles.

12 armes totalement inédites à la franchise débarquent, accompagnées de nouvelles séries d'élimination et d'équipements tactiques et mortels inédits.

Les parties classées seront accessibles à partir du lancement de la Saison 1. Une grande partie de ces nouveautés pourront être essayées dès demain, à l'occasion de la première phase de la bêta multijoueurs, réservée aux joueurs ayant précommandé Call of Duty: Black Ops 6 et aux abonnés Game Pass Ultimate. Tous les joueurs pourront également découvrir cela lors de la bêta ouverte qui se tiendra du 6 au 9 septembre. Cette bêta permettra de découvrir 8 des 16 cartes prévues au lancement. Un camp d'entraînement sera également accessible, offrant aux joueurs la possibilité de se familiariser avec les mouvements omnidirectionnels. ZOMBIES Le mode Zombies fait son retour dans sa version initiale, basée sur les successions de manches. Avec une difficulté croissante, les joueurs pourront se lancer dans le défi jusqu'à 4.

Au lancement, deux cartes distinctes seront disponibles. Liberty Falls, située en Virginie Occidentale, et Terminus, prenant place dans un laboratoire philippin.

, située en Virginie Occidentale, et , prenant place dans un laboratoire philippin. L’arc narratif de l’Ether Noir continue avec Black Ops 6 , reprenant là où Cold War s’est arrêté.

, reprenant là où Cold War s’est arrêté. Comme à l’accoutumé, le mode Zombies regorge de secrets à découvrir, d’armes à débloquer, d’interactions entre personnages à écouter et de types de zombies à massacrer.

Pour la première fois dans l’histoire du mode Zombies, il sera possible de jouer en vue 3ème personne. De nombreuses options de personnalisation du HUD seront également disponibles, permettant entre autres d’afficher la barre de vie des ennemis ou de visualiser en direct les dégâts causés. Chaque carte disposera d’une quête principale, laquelle pourra être suivie plus facilement grâce à un mode dédié. Ce mode guidera les joueurs, leur permettant ainsi de ne rien rater à l’intrigue. WARZONE Une toute nouvelle carte, Area 99 , lancera l’expérience Warzone de Call of Duty: Black Ops 6. Développée par Treyarch, en partenariat avec Raven Software, Area 99 arrivera en même temps que la Saison 1 et disposera de 10 points d’intérêts uniques.

Une toute nouvelle carte, Area 99, lancera l'expérience Warzone de Call of Duty: Black Ops 6. Développée par Treyarch, en partenariat avec Raven Software, Area 99 arrivera en même temps que la Saison 1 et disposera de 10 points d'intérêts uniques. Narrativement parlant, Area 99 est le lieu de naissance de Nuketown. Elle s'inspirera du gameplay signature des cartes de la série Black Ops pour offrir une expérience grisante. Les joueurs peuvent dès à présent s'attendre à une gestion de l'inventaire remaniée, réminiscente du système classique, avec des emplacements spécifiques assignés aux armes et aux équipements.





Les joueurs peuvent dès à présent s’attendre à une gestion de, avec des emplacements spécifiques assignés aux armes et aux équipements.

Pour rappel, la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 est fixée au 25 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Si vous avez précommandé le jeu (contre 58,95 € sur Amazon), vous avez accès à l'Accès Anticipé de la bêta dès aujourd'hui, sinon, il faudra attendre la bêta ouverte du 6 au 9 septembre prochain.

