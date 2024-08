Call of Duty: Black Ops 6 dévoile son mode solo avec une longue vidéo de gameplay

Activision n'allait évidemment pas manquer l'Opening Night Live de la gamescom 2024 pour mettre en avant Call of Duty: Black Ops 6, le prochain opus de sa célèbre franchise de jeux de tir à la première personne. Le titre a eu droit à une longue vidéo de gameplay, à découvrir ci-dessous :

Activision rajoute :

Nous avons eu droit à un aperçu d’une mission emblématique de la campagne de Black Ops 6, intitulée « Most Wanted », où l’équipe de Frank Woods tente de localiser et de sauver l’opérateur légendaire Russell Adler. La mission commence par une infiltration discrète lors d’une collecte de fonds politique (avec un caméo de Bill Clinton, le gouverneur de l’Arkansas, rien que ça !), avant de descendre dans un site secret de la CIA et de se terminer par une poursuite en moto digne des plus grands films d’action. Tout au long de la mission, on constate les innovations du développeur de la campagne, Raven. Bien que cette mission soit fidèle au style cinématographique classique de CoD, elle met un point d’honneur à offrir des choix au joueur. Vous aurez plusieurs options pour infiltrer le site secret, avec la possibilité de privilégier la discrétion ou l’action, c’est votre mission, après tout.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 est fixée au 25 octobre 2024 sur PC, PlayStation et Xbox, ainsi que dans le Game Pass. Mais, avant cela, les studios nous donnent rendez-vous le 28 août prochain pour assister à l'évènement Call of Duty NEXT, qui dévoilera de nouvelles informations sur les modes Multijoueur et Zombies.