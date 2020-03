Call of Duty: Warzone, le Battle Royale est disponible, pas d'obligation d'être abonné, mais un bonus pour le PS+

Un nouveau Call of Duty, gratuit, qui veut marcher sur les plates-bandes de Fortnite ? C'est la promesse de Call of Duty: Warzone, qui est dès à présent disponible en tant que mode annexe de Call of Duty: Modern Warfare, et sera lancé en tant que free-to-play ce soir à 20h00.



Bienvenue dans #Warzone.



Le téléchargement est maintenant disponible pour les possesseurs de #ModernWarfare ! pic.twitter.com/N3mfImzJJp — Call of Duty France (@CallofDutyFR) March 10, 2020

L'expérience a été officialisée et détaillée hier, ne laissant que peu de place au mystère quant à ses possibilités et son gameplay. Un petit quiproquo a néanmoins eu lieu autour du PlayStation Plus suite à une fuite en amont : non, malgré ce qu'indiquait une publicité, l'abonnement au PS+ n'est pas obligatoire pour jouer sur PS4, vous pourrez donc télécharger et jouer gratuitement à Call of Duty: Warzone ce soir. En revanche, sur Xbox One, il faut bien être client du Xbox Live Gold.

Les abonnés du PlayStation Plus auront cependant un petit bonus sur la concurrence, avec des éléments cosmétiques. Ils pourront en effet télécharger le Call of Duty: Warzone Combat Pack, en exclusivité temporaire sur le PlayStation Store jusqu'au 1er octobre 2020. Voilà qui ne devrait pas changer la vie de beaucoup de joueurs.