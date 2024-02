Call of Duty: Warzone Mobile, une date de sortie et un paquet d'informations pour le Battle Royale FPS free-to-play

La franchise Call of Duty connaît déjà une belle vie sur les smartphones avec CoD: Mobile, mais Activision en veut toujours plus. Il y a près de deux ans, le studio annonçait le développement d'une version pour mobiles de Call of Duty: Warzone, qui répondra au nom très simple de Call of Duty: Warzone Mobile.

Cette semaine, Activision est de retour en fanfare pour annoncer que la date de sortie de Call of Duty: Wazone Mobile est fixée au 21 mars 2024 sur iOS et Android. Le titre est déjà un succès avec 50 millions de préinscriptions, mais les développeurs prennent le temps de détailler tout ce qui attend ces joueurs au lancement :

Lancement mondial de Call of Duty: Warzone Mobile le 21 mars

L'année dernière, Call of Duty: WarzoneTM Mobile a été lancé en version limitée afin de recevoir des avis, de corriger des problèmes et d'optimiser le jeu en continu pour en faire l'un des meilleurs de l'histoire à sa sortie mondiale. Dans cette version limitée, les joueurs nous ont apporté une aide précieuse qui nous a permis de déployer d'importantes mises à jour, de corriger des milliers de problèmes et d'ajouter du contenu et de nouvelles fonctionnalités.

Après tant d'efforts, l'heure est enfin arrivée : nous avons le plaisir de vous annoncer que ce jeu Call of Duty de classe mondiale sera disponible gratuitement et dans le monde entier le 21 mars 2024, sur iOS et Android. Deux grandes cartes seront disponibles au lancement : déployez-vous sur les très acclamées Verdansk et Rebirth Island ou bien partez à l'assaut d'une grande variété de cartes multijoueurs, telles que Shipment et Shoot House, et de modes. Vous pourrez également personnaliser votre façon de jouer grâce à des options avancées d'accessibilité et de commandes. De plus, la progression partagée avec Call of Duty: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone, vous permettant d'améliorer vos armes, votre grade et autres, unira les joueurs de l'ensemble de la franchise Call of Duty comme jamais auparavant.

Nouveauté : récompenses de préinscription

Lors de l'événement Call of Duty Next, nous avions annoncé que 45 millions de joueurs s'étaient d'ores et déjà préinscrits et que nous lancerions donc la carte Rebirth Island en Battle Royale à la sortie mondiale du jeu. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que, grâce à l'énorme soutien des fans du monde entier, nous avons dépassé les 50 millions de préinscriptions !

Pour les retardataires, sachez qu'en vous préinscrivant pour Call of Duty: Warzone Mobile, vous débloquerez les récompenses suivantes à la sortie du jeu :

Apparence d'opérateur « Condamné » pour Ghost ;

Plans d'arme « Démon » pour le M4 et « Prince des Enfers » pour le X12 ;

Vinyle « Flamme de l'ennemi » ;

Emblème « Sombre familier ».

N'attendez plus et inscrivez-vous gratuitement sur callofduty.com/warzonemobile.

Confirmé : progression de niveau partagée avec console et PC

Le salon principal dans Modern Warfare III...

... et le salon principal dans Warzone Mobile.

Faites progresser vos armes et votre grade où que vous soyez. Call of Duty: Warzone Mobile intégrera un système de progression partagé entre les versions console et PC de Call of Duty: Warzone et Modern Warfare III. Il vous suffira de vous connecter à votre compte Activision pour récupérer et utiliser tout le contenu acquis dans Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone.

Les fonctionnalités partagées entre les différentes plateformes sont les suivantes :

Niveau de joueur : l'EXP de joueur obtenue dans Call of Duty: Warzone Mobile est automatiquement transférée dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare III et inversement. Ainsi, vous conservez votre niveau de joueur (et Prestige) quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

Niveau d'arme : faire progresser les armes pour débloquer de nouveaux camouflages et accessoires est un élément essentiel de l'expérience Call of Duty. Grâce à la progression partagée du niveau d'arme, vous pouvez continuer à gagner de l'EXP d'arme où que vous jouiez.

Progression du Passe de combat : Call of Duty: Warzone Mobile intègre un système de progression du Passe de combat partagé avec Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone sur console et PC. Cela vous permet d'optimiser votre temps de jeu pour débloquer tous les niveaux de plusieurs façons et avec plus d'efficacité que jamais. Les récompenses du Passe de combat, notamment les apparences d'opérateur, les plans d'armes, les cartes de visite, les emblèmes, les porte-bonheurs d'arme, etc., sont disponibles sur toutes les plateformes.

Le contenu du Passe de combat Black Cell sera également présent dans Call of Duty: Warzone Mobile.

Packs de la boutique : les packs que vous achetez dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare III, à l'exception d'un nombre restreint de packs exclusifs, seront également disponibles dans Call of Duty: Warzone Mobile et vice versa. Cherchez le symbole « Connecté » sur les packs de la boutique en jeu de Call of Duty : Warzone Mobile pour vous assurer de leur compatibilité avec Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone.

Embarquez vos amis dans l'aventure

Il est plus facile que jamais de rester connecté avec votre escouade grâce à la liste d'amis partagée, aux canaux de discussion et autres fonctionnalités disponibles sur toutes les plateformes.

Call of Duty: Warzone Mobile inclura également des options sociales en jeu : vous pourrez notamment écouter les conversations ennemies grâce au chat de proximité et entendre les derniers mots qu'ils prononcent après avoir été éliminés grâce au chat vocal Derniers mots... À l'inverse, ils vous entendront rager s'ils vous éliminent en premier.

Jouez dans les meilleures conditions : commandes et paramètres d'accessibilité

Nous avons intégré des commandes et des options d'accessibilité conçues pour une expérience mobile profondément personnalisée, avec notamment la prise en charge des manettes. Ainsi, vous pourrez trouver les paramètres parfaits pour votre style de jeu et vous concentrer sur les batailles à venir. Vous voulez déplacer la touche de saut légèrement vers la gauche ? Ou vous aimeriez que le joystick virtuel soit un poil plus gros ? Sachez que presque tous les éléments de l'interface de commandes sont personnalisables, y compris les réglages de l'ATH, les paramètres détaillés de la manette ainsi que les options graphiques pour donner la priorité aux performances, aux graphismes ou à un mélange des deux.

Battle Royale : soyez la dernière escouade debout

Vivez l'expérience Battle Royale classique sur une grande carte comme Verdansk ou optez pour le chaos à plus petite échelle de Rebirth Island.

Verdansk (Battle Royale, 120 joueurs)

Depuis la destruction de Verdansk, la toute première carte de Call of Duty: Warzone, vous avez tous été impatients de retourner dans la ville où tout a commencé.

Cette métropole comprend une multitude de zones à explorer et à fouiller, et grâce à des parties pouvant rassembler jusqu'à 120 joueurs, les combats seront nombreux et acharnés. Vous déploierez-vous dans un point d'intérêt très fréquenté, comme Superstore, pour tenter d'obtenir rapidement une position avantageuse, ou adopterez-vous une approche plus furtive, en jouant à la limite du cercle ?

Vous avez été éliminé ? Pas de problème. Tentez de gagner votre redéploiement dans le goulag original de Verdansk en affrontant un autre joueur éliminé. Remportez votre duel pour repartir au combat.

Rebirth Island (Résurgence, 48 joueurs)

Rebirth Island a transformé l'expérience Battle Royale lors de sa sortie, en proposant une carte plus petite pour des combats non-stop. Combattez dans la prison centrale ou parcourez le périmètre de l'île, en vous déplaçant d'un bâtiment à l'autre ou en tentant votre chance avec des tirs de loin.

Sur cette carte s'appliquent les règles de Résurgence : les joueurs peuvent réapparaître tant qu'au moins un de leurs coéquipiers est encore en vie. Le goulag est remplacé par ce système de réapparition qui permet de repartir au combat rapidement.

Multijoueur : perfectionnez vos stratégies

Vous n'avez que peu de temps devant vous et vous voulez plonger directement dans le feu de l'action ? Vous cherchez à monter vos armes en niveau ? Ou vous avez envie de vous échauffer un peu avant de vous déployer sur une grande carte ? Bien que le Battle Royale soit le principal mode de Call of Duty: Warzone Mobile, le Multijoueur permet aux joueurs de profiter de l'expérience Call of Duty classique sur plusieurs cartes et modes multijoueurs, y compris — mais sans s'y limiter — Shipment, Shoot House et Scrapyard. Amusez-vous avec des modes classiques tels que Match à mort par équipe, Domination, Élimination confirmée et Recherche et destruction et leur version Hardcore.