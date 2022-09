Call of Duty : c'est officiel, l'adaptation de Warzone sur mobiles s'appellera Call of Duty: Warzone Mobile

Activision nous a donné rendez-vous le 15 septembre pour découvrir le Multijoueur de Modern Warfare II, l'encore curieux Warzone 2.0 et le Project Aurora dans le cadre d'un évènement appelé Call of Duty Next. Project Aurora, c'était le nom de code de l'adaptation de Call of Duty: Warzone sur mobiles sur laquelle nous savons que Solid State, Beenox, Digital Legends et Demonware travaillent depuis des mois.

L'éditeur a commencé à le teaser davantage en dévoilant son nom officiel via une courte vidéo montrant un immense avion-cargo fonçant vers l'écran. Attention, préparez votre meilleur roulement de tambour et vos plus belles têtes de joueurs surpris : Project Aurora s'intitulera finalement... Call of Duty: Warzone Mobile. Quelle audace.

Activision est donc allé au plus simple pour nommer le projet, dont nous découvrirons davantage de détails jeudi prochain. Il faudra désormais veiller à ne pas le confondre avec Call of Duty: Mobile, jeu à succès qui lui adapte plutôt les parties traditionnelles en Multijoueur de la franchise. Il sera proposé en free-to-play dans les mois à venir, au contraire de Call of Duty: Modern Warfare II, lui bien payant, que vous pouvez précommander à partir de 64,90 € à la Fnac avant sa sortie du 28 octobre 2022.