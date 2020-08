Call of Duty 2020 : c'est officiel, Treyarch et Raven Software seront co-développeurs

Les rumeurs autour du Call of Duty de cette année vont bon train, et convergent quasiment toutes dans la même direction : celle d'un épisode signé Treyarch dans l'univers des Black Ops prenant place durant la Guerre Froide. Les fuites sur ce sujet sont tellement nombreuses que la surprise serait totale si le projet prenait une forme différente. Il tarde d'ailleurs à se révéler : nous sommes déjà en août et il n'a pas encore pointé le bout de son nez, alors qu'Activison n'avait jamais été au-delà de début juin pour évoquer l'itération de l'année en cours.



It’s official. Looking forward to showing you what we’ve been cooking up with @RavenSoftware! — Treyarch Studios (@Treyarch) August 4, 2020

En attendant la révélation, l'éditeur a bien évidemment été obligé d'évoquer le produit lors de son dernier bilan avec ses investisseurs. Première nouvelle : malgré le mutisme général, oui, le prochain Call of Duty est bien prévu pour la fin d'année 2020. Et deuxièmement, les studios de développement derrière le titre ont été confirmés : le jeu sera co-développé par Treyarch et Raven Software. Oui, co-développé, car pour la première fois, Raven Software, studio de soutien sur l'intégralité des derniers épisodes canoniques, est nommé en tête de liste aux côtés de Treyarch. Ce dernier reprend d'ailleurs du service deux ans seulement après Call of Duty: Black Ops 4 (disponible à partir de 15,00 € sur Amazon), cassant l'alternance sur trois ans avec Infinity Ward et Sledgehammer.

We are excited to announce our partnership with @Treyarch on this year's Call of Duty! Can't wait to show you more! — Raven Software (@RavenSoftware) August 4, 2020

Alors, à quand la révélation ? Si celui qui s'appelle peut-être Call of Duty: Black Ops Cold War veut avoir une promotion digne de ce nom, il ne s'agit probablement plus que d'une question de semaines voire de jour avant son officialisation. Et si elle avait lieu dès demain, au State of Play de PlayStation ? Affaire à suivre !



