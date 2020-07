The Red Door : un mystérieux jeu apparaît sur le Microsoft Store, le prochain Call of Duty ?

Nous sommes déjà à la mi-juillet, et nous n'avons pour l'instant absolument aucune nouvelle officielle concernant le prochain Call of Duty. Pourtant, un nouvel opus de la saga d'Activision est attendu en fin d'année, un certain Call of Duty: Black Ops Cold War a déjà fait parler de lui et il y a quelques indices concernant un reboot de la franchise Black Ops cachés dans Warzone.

Sauf que cette semaine vient d'apparaître sur le Microsoft Store un intriguant jeu, The Red Door, édité par Activision. Un titre qui pèse 81,65 Go et présenté comme un jeu de tir PEGI 18 à la description très énigmatique :

Il y a plus d'une vérité. Si vous cherchez des réponses, soyez prêt à tout remettre en question et acceptez que rien ne sera plus jamais pareil. La Porte Rouge vous attend, oserez-vous la franchir ?

Un seul visuel accompagne The Red Door, une image montrant un immense labyrinthe (qui n'est pas sans rappeler celui de Shining), vu au travers d'un trou de serrure. Il est clairement ici question de mystères et de vérités cachés, c'est tout le thème de la franchise Black Ops, et Eurogamer voit en The Red Door une probable alpha interne pour le prochain Call of Duty, le titre n'étant jouable que via un code. Par ailleurs, le terme The Red Door avait déjà été aperçu dans la base de données du PlayStation Store, avec le code COD2020INTALPHA1.

Alors, The Red Door est-il en lien avec Call of Duty: Black Ops Cold War ? Il est encore trop tôt pour le dire, et certains journalistes affirmaient le mois dernier que la révélation du prochain FPS de Treyarch n'allait pas avoir lieu tout de suite. Call of Duty: Modern Warfare et Warzone accueilleront la Saison 5 en août prochain, les studios profiteront peut-être de l'occasion pour accélérer le teasing et présenter le jeu dans la foulée. D'ici là, vous pouvez acheter le dernier volet en date contre 59,99 € sur Amazon.fr.