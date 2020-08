PlayStation State of Play : une nouvelle édition annoncée pour jeudi, mais « aucune grosse annonce PS5 » prévue !

Depuis quelques mois, la rumeur veut que Sony Interactive Entertainment tienne un nouvel évènement en août pour nous parler de la PS5, son prix, sa date de sortie et son interface. Les derniers bruits de couloir faisaient état d'une édition spéciale le 6 août prochain. Les informateurs avaient raison, mais à un détail près : le State of Play de jeudi ne sera pas vraiment consacré à la console next-gen.

Nous avons rendez-vous ce jeudi 6 août 2020 à 22h00 pour un numéro de 40 minutes qui se concentrera sur les jeux d'éditeurs tiers à venir sur PS4 et PS VR. Côté PS5, nous aurons quelques nouvelles de productions third party ou indépendantes que nous avions découvertes à la conférence Le Futur du Jeu Vidéo de juin dernier. Mais il n'y aura rien de plus pour la future machine : SIE le dit clairement, il n'y aura pas d'informations sur les titres PlayStation Studios, et surtout pas de neuf sur le hardware, les précommandes ou même la date de sortie. À noter que d'après le PlayStation Blog japonais, Crash Bandicoot 4 fera partie des titres présentés : Activision en profitera-t-il pour enfin dévoiler le prochain Call of Duty ?

N'ayez donc pas trop d'attentes niveau next-gen pour l'évènement de cette semaine, qui pourra comme toujours être suivi sur Twitch et YouTube. Ne perdons pas espoir non plus : la sauterie de jeudi ne nous apportera pas les réponses voulues sur la PS5, mais cela ne veut pas dire que le constructeur ne nous en dira pas plus sur ces sujets d'ici la fin du mois.