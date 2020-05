RUMEUR : conférence PS5 et présentation de la Series X en juin, State of Play en août, et évènements Riot et Blizzard en approche

VentureBeat a beau avoir une belle réputation, cela ne fait pas si longtemps que la rédaction se risque à dévoiler des informations secrètes sur l'industrie. Le journaliste Jeff Grubb semble d'ailleurs avoir des contacts bien placés un peu partout, car il a déjà rapporté que la conférence de la PS5 se tiendrait le 4 juin, et que Nintendo ne prévoyait pas de Direct pour le mois prochain. Plutôt que de s'éparpiller, il lâche aujourd'hui un papier revenant sur tout ce qu'il saurait sur les évènements qui remplaceront l'E3 2020 cet été, avec quelques informations croustillantes à la clé.

I wrote about the Summer Game Mess and updated the calendar.

June 4 PS5 event is moving (probably to eff me), but it's a matter of days not weeks.

Xboxing Day is still same week.

These things change. https://t.co/MDkP3r8rkp pic.twitter.com/FwUc8NyFVi — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 18, 2020

D'après Jeff Grubb donc, la révélation de la PS5, ce ne serait plus exactement pour le 4 juin, mais dans ces eaux-là, à quelques jours près. Nous découvririons à cette occasion des exclusivités, mais aussi des jeux des éditeurs tiers. Il n'est pas sûr que la console en elle-même soit montrée à ce moment-là, mais dit savoir qu'un autre évènement est prévu pour début août, et qu'elle sera révélée au moins avant ce moment-là. Il s'agirait d'un State of Play spécial se concentrant sur les nouveaux jeux et les portages sur next-gen. Le mois d'août serait d'ailleurs mis à profit pour présenter plein de choses via le PlayStation Blog et les réseaux sociaux.

Du côté de Xbox, si le programme Xbox 20/20 prévoit déjà de nous montrer les productions Xbox Game Studios en juillet, une présentation serait prévue pour le 9 ou 10 juin pour parler davantage de la Xbox Series X en elle-même. Étant donné que le matériel a déjà été décortiqué, il pourrait s'agir d'un regard plus particulier sur le fonctionnement de la console et son firmware. Jeff Grubb glisse au passage qu'il ne sait pas si un modèle plus économique de la XSX, la fameuse Xbox Lockhart, est en développement ou non.



Pour ce qui est de Nintendo, il réaffirme qu'aucun Nintendo Direct n'aura lieu en juin, mais surtout qu'aucun ND ne serait planifié pour le moment. Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D World Deluxe et les remasters des Super Mario 3D devraient tout de même être révélés bientôt pour la Switch. Jeff Grubb termine en écrivant que Riot Games et Blizzard prévoiraient tous deux des évènements pour cet été. Sachant que les deux studios ont plusieurs projets sur le feu, il y a de quoi être curieux.

Tous ces propos n'engagent que Jeff Grubb, dont les sorties récentes n'ont pas encore eu l'occasion de se confirmer. Mais s'il a raison, entre les évènements déjà annoncés et ceux prévus, l'état sera chaud pour la planète jeu vidéo !