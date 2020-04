RUMEUR sur Nintendo : un Direct était prévu en juin, mais il est annulé

Vous le savez déjà, l'ESA n'organisera pas cette année d'E3 2020, même en format numérique, les organisateurs préfèrent penser directement à l'édition de 2021. Mais certains studios comptaient sur le salon pour mettre en avant leurs jeux pendant les conférences, qu'importe, des évènements vont être organisés ici et là, comme pour Microsoft et peut-être Ubisoft. Bethesda, de son côté, a fait une croix sur ses plans, et il semblerait bien que Nintendo suive le même chemin.

Il n'y a encore rien d'officiel, mais d'après VentureBeat, le constructeur de la Switch comptait diffuser un Direct en juin prochain, mais cela ne se ferait finalement pas. Comme de nombreuses sociétés, Nintendo a dû s'adapter au télétravail à cause du COVID-19, et cela retarderait ses plans. Le géant japonais aurait profité de ce Direct très suivi pour dévoiler les jeux attendus sur Switch dans la seconde moitié de l'année 2020, notamment des titres marquant le 35e anniversaire de la licence Super Mario, dont des remastérisations d'anciens opus, déjà évoquées il y a quelques semaines. Encore une fois, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais si les informations de VentureBeat sont correctes, Nintendo ne prévoirait pas de diffuser un nouveau Direct avant la fin de l'été 2020, ce qui risque de décevoir les fans.

Pour rappel, lors de l'E3 2019, Nintendo avait dévoilé lors de son Direct du très lourd, notamment une suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.