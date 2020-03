RUMEUR sur Super Mario : des jeux inédits et des remasters sur Switch pour les 35 ans de la série

Le personnage de Mario existe depuis 1981, et a eu droit à un jeu d'arcade dédié en 1983 avec Mario Bros., mais c'est bien en 1985 et via Super Mario Bros. que la saga que nous connaissons est née. Elle fêtera donc ses 35 ans cette année avec plusieurs initiatives, de jouets LEGO Super Mario au lancement du Super Nintendo World à l'Universal Studio d'Osaka cet été.



Selon VGC, les festivités pourraient être bien plus importantes que ça, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Le site affirme grâce à ses sources que Nintendo va ressortir la majorité de la série Super Mario dans des éditions remastérisées sur Nintendo Switch en 2020, rien que ça. Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy et bien d'autres pourraient donc avoir droit à une nouvelle jeunesse sur la console à succès, pourquoi pas au même titre que d'autres spin-offs et des épisodes plus anciens. Quant à savoir s'il s'agira d'une compilation Super Mario au format physique ou de sorties isolées sur l'eShop, seul l'avenir nous le dira, si la rumeur est avérée.

De plus, plusieurs projets originaux seraient aussi prévus pour cette année, dont un nouveau Paper Mario. L'annonce aurait été initialement planifiée pour l'E3 2020, mais le salon étant désormais annulé à cause du COVID-19, une présentation numérique serait à l'étude : si nous entendons parler d'un Super Mario Direct dans quelques mois, cela devrait nous mettre la puce à l'oreille. La conférence aurait également été l'occasion de donner les derniers détails sur le Super Nintendo World, et aussi d'évoquer le film d'animation distribué par Universal et produit Illumination.

Contacté par VGC, Nintendo a déclaré qu'il ne commentait pas les rumeurs et spéculations, discours classique dans ce genre de cas. Le pavé dans la mare est lancé, ne reste plus qu'à laisser le temps couler pour voir si cette folle rumeur finit par prendre vie.

Mise à jour : selon Eurogamer, tout est vrai ! Leurs sources leurs indiquent que Super Mario Galaxy ferait parti des remasters, tandis qu'un nouveau Paper Mario serait bien en chantier, aux côtés d'un Super Mario 3D World Deluxe avec des niveaux inédits.