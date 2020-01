Super Nintendo World : bracelets, appli, Nintendo veut nous plonger dans un vrai monde interactif

Vous vous souvenez du parc d'attraction Super Nintendo World ? Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'un espace magique qui sera directement lié à l'Universal Studio d'Osaka ; un concept art et une photo des travaux avaient été partagés. La firme japonaise vient de livrer une conférence de presse pour en dire un peu plus sur cet univers particulier.

Nintendo ne passe pas par quatre chemins, l'objectif est de plonger le joueur dans un « vrai » monde interactif se basant sur diverses licences vidéoludiques. En novembre dernier, Miyamoto précisait qu'il voulait devenir le Disney du jeu vidéo. Le directeur marketing d'Universal Studio Japan, Ayumu Yamamoto, en rajoute une couche !

Si Disney est le monde du rêve, alors Universal Studio Japan est le monde de l’éveil où nous vous donnerons de l’énergie afin de vous faire sentir vivant !

Comment nous amuser ? Avec une application et des bracelets connectés. Un slogan est partagé « No Limit! ». Le visiteur pourra donc se servir de son smartphone et interagir avec les lieux en utilisant un accessoire attaché à son poignet. Il devra explorer, et se lancer dans différents défis pour se divertir (comme partir à la collecte de pièces dorées avec plusieurs personnes). Encore une fois, le but est de nous transporter dans un univers purement vidéoludique, mais dans la vraie vie.

Le vice-président d'Universal Creative, Thierry Coup, était sur place et a déclaré :

C'est un jeu vidéo réaliste, et grandeur nature !

Pour finir, une petite bande-annonce est partagée afin de nous faire saliver. Rappelons qu'une attraction Mario Kart sera dans les parages. Bien évidemment, d'autres informations seront communiquées prochainement, en attendant, sachez que le Super Nintendo World ouvrira ses portes cet été, juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Si vous êtes au Japon en juillet, vous savez ce qui vous reste à faire...