LEGO Super Mario : l'incroyable collaboration apportant le gameplay de la licence dans le monde réel prend forme en vidéo

Mardi, nous avons appris avec surprise à l'occasion du Mario Day un partenariat entre Nintendo et LEGO pour un projet alors simplement teasé avec le fameux plombier moustachu sous la forme d'une sorte de figurine. Il ne fallait pas chercher midi à quatorze heures, car tout était indiqué dans le tweet en question. Oui, une gamme LEGO Super Mario va bel et bien voir le jour, dévoilée plus en détail aujourd'hui dans une bande-annonce donnant immédiatement envie de vider son compte en banque !

Les designers des deux sociétés de divertissement ludique ont joint leur force pour donner naissance à une toute nouvelle expérience de jeu bien physique reprenant l'essence même du gameplay de la saga. À l'aide d'une figurine interactive de Mario, nous pourrons collecter des pièces à travers plusieurs niveaux à construire au préalable en brique LEGO, vendus à priori dans différents sets aux prix non annoncés à cette heure. Les deux firmes nous laissent avec quelques déclarations et cette vidéo pour que nous imaginions toutes les possibilités offertes par cette gamme novatrice, où les personnages iconiques que sont Yoshi, les Goomba, Maskass, plantes Piranha ou encore Bowser Jr. seront inclus.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’amener Mario dans le monde physique à travers cette nouvelle expérience LEGO, sociale et interactive » a expliqué Julia Goldin, Chief Marketing Officer, Executive Vice President du Groupe LEGO. « Grâce à cette expérience, nous allons permettre à des millions d’enfants, fans de Mario, de jouer d’une manière totalement nouvelle, dans laquelle ils pourront créer et interagir selon leur imagination avec leur personnage préféré. En utilisant une nouvelle technologie digitale, nous pouvons dire que LEGO Super Mario est un jeu favorisant le lien social, l’interactivité et proposant une expérience collaborative pour les enfants. »

« J’ai toujours aimé les produits LEGO et la façon dont ils aident les enfants à développer leur imagination par le jeu » a expliqué Takashi Tezuki, Executive Officer et Game Producer de Nintendo Co., Ltd. « La nouvelle gamme créée en collaboration avec le Groupe LEGO aspire à combiner deux façons de jouer – une où l’enfant est libre de recréer le monde de Mario, et une autre où l’enfant va pouvoir jouer avec la figurine LEGO Mario dans un univers qu’il aura lui-même créé.