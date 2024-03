Mario Day : Nintendo célèbre en avance la journée de sa mascotte, une annonce à venir pour les LEGO Super Mario

Le week-end à venir, nous célébrerons comme tous les 10 mars le Mario Day (ou MAR10 Day). Bon, ce n'est clairement pas une grosse célébration comme pour d'autres licences, mais Nintendo communique tout de même à ce sujet et l'a d'ailleurs fait en avance dès ce mardi 5 mars, mais sans grand coup d'éclat. Pour commencer, la branche nord-américaine a diffusé sur YouTube une vidéo mettant en avant diverses productions mises sur le marché depuis bien des années maintenant. Nous retrouvons ainsi Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, Super Mario 64, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey et Super Mario Bros. Wonder. Oui, il en manque pas mal, mais vous noterez que ceux présents sont tous accessibles sur Switch et peuvent toujours être obtenus (coucou la compilation Super Mario 3D All-Stars...).

Plusieurs opérations commerciales ont donc été mises en place pour l'occasion, mais n'espérez pas de réductions à proprement parler sur l'eShop... En effet, du 7 au 24 mars, se procurer sur la boutique ou en rentrant un code l'un des jeux de la licence faisant partie d'une sélection permettra de récupérer en Points Or 10 % de sa valeur, incitant donc à effectuer d'autres achats derrière pour les utiliser.

Du 7 mars au 7 avril, le My Nintendo Store va de son côté proposer certains articles avec 30 % de remise et l'offre d'un carnet Mario en achetant un jeu de la série éligible. Un fond d'écran est de son côté disponible gratuitement pour tous. Enfin, les membres Nintendo Switch Online vont pouvoir récupérer des icônes de profil.

Y aura-t-il d'autres annonces d'ici la date de célébration ? Cela semble peu probable de la part de Nintendo et le 10 mars tombe en plus un dimanche. Nous ne serions toutefois pas contre des nouvelles de Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD.

Nous pourrons toutefois compter sur The Lego Group en termes d'annonce, puisqu'un teaser vidéo a été diffusé, indiquant que quelque chose arrive dans la gamme LEGO Super Mario, sans que nous sachions ce que cela peut être. Nous avons rendez-vous le 9 mars pour découvrir de quoi il s'agit.

La Switch modèle OLED édition Mario (rouge) et les jeux avec le plombier sont en vente sur Amazon.