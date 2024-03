LEGO Super Mario va se mettre au kart, de nouveaux sets amusants dévoilés

Les annonces pour le Mario Day 2024 ont finalement été assez nombreuses avec l'officialisation d'un nouveau film d'animation, des dates de sorties pour Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD, ainsi que l'arrivée de jeux pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Mais ce n'est pas tout, car nous avions aussi rendez-vous ce samedi pour une annonce de The Lego Group concernant la gamme LEGO Super Mario. Les premières secondes de la vidéo étaient clairement un indice, mais il aura fallu patienter jusqu'à la dernière seconde pour découvrir un teasing d'un ensemble Mario Kart, qui débarquera en 2025 ! Le reste de la présentation a introduit trois nouveaux sets d'ores et déjà datés au 1er août 2024.

Nous avons tout d'abord Le train Bowser Express (71437), qui coûtera 119,99 €, inclura 1 392 pièces permettant de construire un train inspiré de Super Mario 3D World, deux quais de gare et une draisine, avec 6 figurines (un Frère Marto, un Boum Boum, deux Goombas et deux Paracoccinellys). Vient ensuite un set dédié à Luigi de 932 pièces, Le manoir hanté du Roi Boo (71436), vendu 74,99 €. Comme son nom l'indique, il comportera une figurine du Roi Boo, mais aussi un bébé Yoshi jaune, un Skelerex et un Boo ordinaire. Enfin, Combat contre Roy au château de Peach (71435) recyclera en partie le set sorti à l'été 2022 avec ses 738 pièces, mais aussi un Chomp et Toad. Il y aura toutefois Roy en figurine inédite. Il faudra dépenser 64,99 € pour l'obtenir. Vous pouvez en retrouver des visuels en page suivante.

Les différents ensembles LEGO Super Mario sont en vente sur Amazon et il y en a pour toutes les bourses.