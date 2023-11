BON PLAN : un énorme set LEGO Super Mario en promo

Le Black Friday bat toujours son plein, les offres pleuvent par centaines, mais quelques réductions sont plus intéressantes que d'autres. Actuellement, c'est un énorme set LEGO issu de l'univers Super Mario de Nintendo qui est en promotion à la Fnac, de quoi ravir les joueurs qui aiment les briques danoises.

Le set LEGO Le Puissant Bowser de la gamme Super Mario est en ce moment à prix réduit à la Fnac, à 215,99 € au lieu de 269,99 €, soit une réduction de 25 %. Sorti l'année dernière, le set dispose de 2 807 pièces et permet de construire l'ennemi juré de Mario, mesurant au final 32 cm de hauteur, 41 cm de largeur et 28 cm de profondeur.

Appréciez le roi des Koopas lorsque vous construisez, exposez et amusez avec LEGO Super Mario Le Puissant Bowser (71411). Cette figurine à construire utilise des éléments LEGO nouveaux pour octobre 2022 pour recréer l'apparence des pointes de Bowser et possède de nombreuses fonctionnalités, notamment un lanceur de boules de feu et un bouton pour contrôler les mouvements de la tête et du cou de Bowser. Ses bras et ses doigts bougent aussi !