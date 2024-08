LEGO Super Mario : les premiers sets Mario Kart dévoilés et datés pour la gamescom

Le partenariat entre Nintendo et The Lego Group continue d'être fructueux puisque des nouveautés voient le jour chaque année. Lors du dernier Mario Day, outre l'annonce des sets qui ont depuis vu le jour le 1er août, nous avions eu droit à un teasing pour une gamme Mario Kart, sans plus de précision. C'est à l'occasion de la gamescom 2024 que ces nouveaux ensembles se dévoilent et ils ne plairont sans doute pas à tout le monde visuellement parlant. Leur prix variera entre 14,99 € et 79,99 €, et ils seront disponibles à partir du 1er janvier 2025.

Les figurines déjà existantes de LEGO Mario, Luigi et Peach pourront être placées au volant des véhicules, ce qui aura pour effet de déclencher des sons iconiques des jeux, en plus d'avoir la possibilité de scanner des boites pour collecter des pièces pendant la course. Vous trouverez ci-dessous la liste des six sets LEGO Super Mario : Mario Kart, ainsi que des visuels en page suivante.

Moto de Yoshi (72031) - 14,99 € / 133 pièces, incluant un Yoshi bleu ciel et une carapace.

/ 133 pièces, incluant un Yoshi bleu ciel et une carapace. Kart standard (72032) - 19,99 € / 174 pièces, incluant une station de travail, un Toad en uniforme et un planeur détachable.

/ 174 pièces, incluant une station de travail, un Toad en uniforme et un planeur détachable. Donkey Kong et DK Jumbo (72033) - 34,99 € / 387 pièces, incluant des carapaces et une banane.

/ 387 pièces, incluant des carapaces et une banane. Bébé Mario vs. Bébé Luigi (72034) - 29,99 € / 321 pièces, incluant le Biddybuggy de Bébé Mario et le Tri-Speeder de Bébé Luigi

/ 321 pièces, incluant le Biddybuggy de Bébé Mario et le Tri-Speeder de Bébé Luigi Garage de Toad (72035) - 39,99 € / 390 pièces, incluant deux Toads bleus s'occupant du B Dasher.

/ 390 pièces, incluant deux Toads bleus s'occupant du B Dasher. Set Bébé Peach et Grand Prix (72036) - 79,99 € / 823 pièces, incluant les karts Wild Wiggler de Bébé Peach, Landship de Lemmy et Toad avec sa moto standard.

Pour terminer, le directeur en charge du design chez LEGO Group, Simon Kent, a déclaré :

Nous sommes plus que ravis de booster notre univers LEGO Super Mario avec la révélation de ces ensembles Mario Kart, que nous savons que les fans attendaient avec impatience. Nous avons hâte que les constructeurs de tous âges mettent le pied au plancher et fassent des courses de Mario Kart une réalité en briques à la maison avec leurs amis et leur famille. Les tout nouveaux ensembles LEGO Super Mario : Mario Kart offrent une expérience de construction immersive et capturent l'action palpitante de la série de jeux vidéo bien-aimée - montrant aux fans que le monde est votre piste comme jamais auparavant !

