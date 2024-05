LEGO : le 1er set The Legend of Zelda dévoilé, il est génial !

LEGO s'est déjà rapproché de Nintendo et propose depuis quelques années des sets basées sur la franchise Super Mario, mais le fabriquant de briques danois et le constructeur de consoles et développeur de jeux vidéo japonais dévoilent aujourd'hui un nouveau set, issu d'une licence tout aussi culte.

Voici le Vénérable Arbre Mojo, qui permet de construire cet immense esprit de la forêt et de la terre, récurrent dans la saga. Les fans vont être ravis, car le set permet de recréer l'Arbre Mojo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ou de Breath of the Wild. Bien évidemment, les figurines de Link et Zelda des deux jeux sont de la partie, mais le set est surtout bourré de références, les premiers visuels montrent des Korogus et Noïa, un petit coin pour cuisiner des champignons, la maison de Link dans OOT et Navi ou encore une Skulltula.

Le Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 sera disponible le 1er septembre 2024, contre 299,99 €, avec 2 500 pièces à monter tout de même ! Vous pouvez également retrouver les LEGO Mario sur Amazon, Cdiscount et Fnac.