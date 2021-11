LEGO Super Mario : encore de nouveaux sets dévoilés en images, dont un avec la Clown Car de Bowser Jr.

Source: Nintendo et The Lego Group

Source: Nintendo et The Lego Group

L'univers du plombier moustachu de Nintendo continue de s'étendre au sein de sa propre gamme de produits LEGO, pour le plus grand bonheur des petits et grands, mais beaucoup moins de leur banquier. Pour Halloween, ce sont ainsi trois sets inspirés par Luigi's Mansion qui ont été officialisés pour le début d'année prochaine. Si vous préférez les aventures et personnages plus classiques, vous aurez tout de même plusieurs nouveautés à vous mettre sous la dent, comme l'ont révélé ce samedi le compte Twitter nord-américain de Big N et le compte Weibo de la firme danoise.

Ces sets numérotés 71396, 71398, 71400 et 71402 mettront donc en scène la fameuse Clown Car de Bowser Jr., le front de plage de Dorrie avec ce dernier en figurine, un manège côtier avec un Oursin et la quatrième série de Packs surprise de personnage avec une fois de plus 10 ennemis à ajouter à votre collection, visibles ci-dessus. Pas plus de détails ne sont connus pour l'heure, si ce n'est que tout ce contenu sera lancé début 2022, sans autre précision.

De nombreux produits LEGO Super Mario sont en vente sur Amazon, une bonne idée cadeau en vue de Noël.

Lire aussi : LEGO Super Mario 64 : des zones du jeu prennent vie en briques avec un bloc « ? » officiel et onéreux