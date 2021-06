LEGO Super Mario : de nouveaux sets et packs dévoilés avec un mode deux joueurs en Bluetooth

Source: Nintendo et The Lego Group

L'été 2021 promet d'être chaud bouillant pour les amateurs de briques et fans de Nintendo. En effet, après les fuites et autres petites annonces discrètes, The Lego Group présente enfin toutes les nouveautés de la gamme LEGO Super Mario attendues pour le 1er août prochain. Avec la venue du frérot tout de vert vêtu via un Pack de Démarrage coûtant 59,99 € sera ajoutée la possibilité de jouer à deux grâce au Bluetooth, un joueur utilisant par exemple la figurine de Mario tandis que l'autre prendra Luigi (le même personnage en double fonctionne aussi), ce qu'illustre à merveille la publicité diffusée pour l'occasion, assez délirante et à l'esprit bon enfant. Coopération pour collecter des pièces et réussir des défis, ou bien compétition en face à face, le choix sera donné pour permettre de bien s'amuser de différentes manières.

Outre cette nouvelle expérience à deux, ce sont quatre grosses extensions qui vont voir le jour le 1er août, la première ayant déjà fuité puisqu'il s'agit de la Forteresse volante de Bowser, bien massive et pouvant être dépliée pour passer en mode « parcours ». Deux Packs de costumes et la Series 3 des Packs surprises de personnages déjà officialisée seront également au programme, comme indiqué dans le récapitulatif ci-dessous :

71391 Ensemble d'extension La forteresse volante de Bowser (disponible aujourd'hui en précommande) - 99,99 € ;

71388 Ensemble d’extension La tour infernale du Boss Frère Sumo - 29,99 € ;

71389 Ensemble d’extension Le monde du Ciel de Lakitu - 39,99 € ;

71390 Ensemble d’extension La destruction des Reznors - 69,99 € ;

71392 Pack de Puissance Mario grenouille - 9,99 € ;

71393 Pack de Puissance Mario abeille - 9,99 € ;

71394 Pack surprise de personnage – Series 3 (10 packs personnages à collectionner, parmi lesquels un Galoomba, un Bob-omb parachute, Boo, un Corbek, un Amp, un Ted Torpille, un Scaraboss, un Champignon 1-Up, une Arayée et un Swooper) - 3,99 €.

Vous pouvez découvrir des visuels de toutes ces nouveautés en page suivante, provenant du communiqué de The Lego Group ainsi que de l'article publié sur le site japonais de Nintendo.

« Pour nous, il s'agit avant tout d'encourager à créer, construire, reconstruire et enrichir l'expérience de jeu. Avec l’annonce d'aujourd’hui, nous sommes à la fois ravis de donner vie à LEGO Mario, LEGO Luigi, leurs amis et leurs ennemis à travers de nouvelles interactions, et de diversifier l'expérience de jeu et l'univers de LEGO Super Mario avec encore plus de nouveaux sets et de personnages, ce qui, nous l'espérons, réjouira les fans », déclare Simon Kent, directeur créatif de LEGO Super Mario.

Et pour ne pas changer, si vous souhaitez compléter votre collection, de nombreux sets sont en vente sur Amazon.