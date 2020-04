E3 2020 : pas d'édition numérique prévue, l'évènement définitivement enterré

L'E3 2020 a officiellement été annulé dès le début de la propagation de COVID-19, mais les organisateurs cherchaient des alternatives pour maintenir l'aura du salon. Ils évoquaient alors « des options pour coordonner une expérience en ligne afin de présenter les annonces et les nouvelles de l'industrie en juin 2020 ».

L'ESA a pris le temps de réfléchir, et vient de donner sa décision finale quant au maintien de l'E3 2020 au format numérique. Le fait est qu'il n'y aura pas de remplaçant en ligne, et que l'évènement est tout bonnement et simplement annulé. Attendez-vous tout de même à des présentations en partenariat avec les grands noms du jeu vidéo via le site officiel de l'Electronic Entertainment Expo, mais dans une moindre mesure, pas forcément exclusives, et pas nécessairement en juin.

Compte tenu des perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, nous ne présenterons pas d'évènement E3 2020 en ligne en juin. Au lieu de cela, nous travaillerons avec les exposants pour promouvoir et présenter les annonces de chaque entreprise, y compris sur www.E3expo.com, dans les prochains mois. Nous sommes impatients de réunir notre industrie et notre communauté en 2021 pour présenter un E3 repensé qui mettra en évidence de nouvelles offres et ravira notre public.

L'E3 2020 n'existera donc sous aucune forme, et il faudra attendre 2021 pour retourner à Los Angeles et découvrir l'avenir du monde du jeu vidéo, peut-être avec une formule repensée. Le terrain est donc totalement libre pour que le Summer of Gaming le remplace en juin 2020.

