Summer of Gaming : IGN annonce un évènement numérique avec des conférences pour remplacer l'E3 2020

L'E3 2020 aurait dû avoir lieu en juin prochain, et faire la part belle aux jeux voire aux consoles de nouvelle génération. Les organisateurs ont malheureusement annoncé qu'ils annulaient purement et simplement la sauterie à Los Angeles en cette période de pandémie de COVID-19.

Il fallait s'y attendre, un remplaçant 100 % numérique vient d'être annoncé, et il s'agira du Summer of Gaming, organisé par IGN. Déjà partenaire privilégié de l'Electronic Entertainment Expo avec un live dédié, proposant chaque année annonces et gameplay inédit, le média d'information va donc organiser son propre évènement début juin.

Plusieurs grands noms ont déjà confirmé leur participation : Square Enix, SEGA, Bandai Namco Games, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic et d'autres encore. Le SOG sera le théâtre « d'annonce de gros jeux, de vidéos de gameplay, d'interviews et révélations » via « une saison entière de direct et de programmes à la demande ». IGN promet également un live continu avec notamment des shows d'avant et après conférence, preuve que plusieurs présentations du genre sont bien prévues, soutenues ou non par le média. Et il y aura même la possibilité de voter pour ses jeux favoris pour faire interagir la communauté.

« Avec la prochaine génération de consoles qui arrivera plus tard cette année, et les joueurs désireux d'en savoir plus sur les jeux auxquels ils joueront sur leur nouveau matériel, notre évènement en ligne sera un moment clé pour les éditeurs et les développeurs afin qu'ils se connectent avec le public du monde entier » a déclaré Peer Schneider, directeur du contenu et des produits chez IGN. « De plus en plus de gens se tournent vers les jeux vidéo pour le divertissement et l'évasion. La semaine dernière, nous avons vu de nouveaux records de trafic sur toutes nos plateformes - nous sommes ravis de présenter cet évènement numérique mondial à nos publics et partenaires -, car ce sera un évènement à ne pas manquer », Yael Prough, vice-président exécutif et directeur général à l'IGN, a également déclaré dans un communiqué.

Dur de savoir la quantité et la nature des exclusivités que nous réserve le Summer of Gaming, mais IGN nous promet davantage d'informations dans les semaines qui viennent.

