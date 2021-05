IGN Expo 2021 : le Summer of Gaming de retour, une conférence en ouverture de l'E3 datée

La liste des conférences ayant lieu dans le cadre ou en marge de l'E3 2021 commence doucement, mais sûrement à s'éclaircir, avec l'Ubisoft Forward, le PC Gaming Show, le Futur Games Show ou encore le Kickoff Live! de confirmés. IGN était présent quand l'ESA avait annulé son édition l'année dernière et sera aussi de la fête en 2021 avec le retour de son Summer of Gaming. Attendez-vous à des lives ponctuels au cours de l'été et un IGN Expo spécial en ouverture du salon du jeu vidéo.

Le vendredi 11 juin 2021 à 22h00 heure française, l'IGN Expo 2021 mettra à l'honneur « de nouvelles révélations de jeu, des vidéos de gameplay inédites et des annonces que vous n'entendrez chez personne d'autre ». Bon, autant se l'avouer, ce n'est probablement pas là que les plus grosses annonces auront lieu, mais cela fait un programme de plus à suivre pour être complet sur ce qui arrive le mois prochain.

IGN s'associera d'ailleurs à Geoff Keighley pour apporter plus d'informations sur les présentations du Kick Off Live!, l'évènement de la veille. Sortez vos calendriers, la deuxième semaine du mois de juin sera riche en activités.

