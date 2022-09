Star Wars : de premières bandes-annonces pour Tales of the Jedi et la saison 3 de The Mandalorian, et un ultime trailer pour Andor à la D23 Expo

La première journée de la D23 Expo a mis en avant les productions live-action et d'animation de Disney et Pixar, avec tout un tas d'annonces intéressantes. Pour débuter la deuxième, un Studio Showcase dédié à Marvel Studios, 20th Century Fox et Lucasfilm a eu lieu ce samedi, débutant justement par ce dernier avec évidemment la licence Star Wars en vedette, représentée par Kathleen Kennedy sur scène. C'est la série Andor qui a ouvert le bal, elle qui sera diffusée à compter du 21 septembre sur Disney+, avec Diego Luna (Cassian Andor), Genevieve O'Reilly, Kyle Soller (Syril) et Adria Arjona (Bix Caleen) venus en parler juste après la diffusion d'un récapitulatif de Rogue One. L'interprète du personnage principal a d'ailleurs comparé ces 12 épisodes à un gigantesque film en termes d'investissement dans le travail effectué et une ultime bande-annonce a été diffusée, directement mise en ligne sur la Toile, sans grande surprise, mais qui donne envie de plonger au cœur de cette intrigue où la rébellion va se créer pour lutter contre l'Empire.

Ensuite, c'est la série Willow attendue le 30 novembre sur Disney+ qui a eu droit à son quart d'heure de gloire, avec une bande-annonce à retrouver dans notre article dédié.

L'univers de Star Wars a ensuite de nouveau été mis en avant avec Tales of the Jedi, qui avait été annoncé lors de la Star Wars Celebration 2022. Dave Filoni est venu y présenter une toute première bande-annonce, elle aussi mise en ligne, dévoilant au passage la date diffusion fixée au 26 octobre. Il n'y aura d'ailleurs pas à patienter pour découvrir les 6 épisodes de cette d'anthologie de courts-métrages animés, tous mis en ligne le même jour, dont trois centrés sur l'histoire d'Ahsoka Tano et l'autre moitié sur le Comte Dooku, avec notamment une histoire sur son élève Qui-Gon Jinn.

Au passage, la saison 2 de Star Wars: The Bad Batch a été datée et sera diffusée à compter du 4 janvier 2023, soit plus tard qu'initialement prévu, avec deux épisodes à la fois ce jour-là.

Jon Favreau a ensuite rejoint Dave Filoni pour parler de la série Ahsoka, attendu l'année prochaine avec Rosario Dawson dans le rôle-titre, dont son jeu a été vanté comme exceptionnel tant elle incarne parfaitement le personnage. Nous découvrirons le résultat l'année prochaine, mais voici tout de même un premier visuel à se mettre sous la dent :

John Watts et Chris Ford ont pris le relais pour parler de Star Wars: Skeleton Crew, la série se déroulant à l'époque de la Nouvelle République et centrée sur un groupe d'enfants, avec Jude Law incarnant le personnage principal. Un premier aperçu de ce dernier en costume a été montré, mais rien de plus.

Le dernier gros morceau concernant la licence Star Wars a été la saison 3 de The Mandalorian, qui paraîtra en 2023 et qui a eu droit à une première bande-annonce teaser particulièrement intéressante, mettant notamment en avant la relation entre Grogu et Mando, à nouveau ensemble depuis Le Livre de Boba Fett avec des scènes d'action aériennes et dans l'espace bien classes. Et si vous avez l'œil, vous noterez la présence de Babu Frik, personnage apparu dans L'Ascension de Skywalker. Katee Sackhoff (Bo-Katan), Amy Sedaris (Peli Motto), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Pedro Pascal (Mando) et Emily Swallow (L'Armurière) étaient sur scène, cette dernière ayant déclaré que c'est justement parce qu'elle ne retire jamais son casque qu'elle peut transmettre ce sentiment d'autorité propre à son personnage.

Et en guise de conclusion de cette partie dédiée à Lucasfilm, c'est Indiana Jones 5 qui a fait parler de lui. Le réalisateur James Mangold, Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge étaient présents pour montrer à l'assemblée un tout premier teaser vanté comme rempli d'action, avec comme environnements un désert et la mer, et même un flashback avec l'aventurier lorsqu'il était plus jeune. Nous devrions rapidement en voir plus puisqu'il est attendu le 30 juin 2023 au cinéma.

Par ailleurs, un autre panel a révélé un premier visuel pour la série d'animation prenant place durant la Haute République attendue en 2023, Star Wars: Young Jedi Adventures, montrant les personnages et leur chara design bien particulier. Nous y suivrons donc les aventures de la jeune Jedi Kai Brightstar (Jamaal Avery Jr.), qui souhaite marcher dans les pas de Maître Yoda, et Nash Durango (Emma Berman), son amie pilote qui l'accompagne à travers la galaxie.

