NVIDIA : Star Wars Outlaws, Portal et Diablo IV en RTX, les grosses annonces de la GDC 2024

La Game Developers Conference ouvrira ses portes dans quelques jours à San Francisco, mais NVIDIA n'attend pas l'ouverture des portes pour faire ses annonces. Le constructeur fait aujourd'hui encore une fois le point sur les jeux qui bénéficient désormais de ses technologies, surtout le DLSS.

Sans plus attendre, voici toutes les annonces de NVIDIA à l'occasion de la GDC 2024 :

Black Myth : Wukong et Naraka: Bladepoint bénéficient de mises à jour DLSS 3.5

À la GDC, NVIDIA a annoncé que deux nouveaux titres bénéficieront d'une qualité d'image et de performances accrues grâce à la technologie DLSS 3.5 Ray Reconstruction et au ray tracing complet, afin d'offrir aux joueurs GeForce une expérience définitive. Le très attendu Black Myth: Wukong sera lancé le 20 août. Naraka: Bladepoint ajoutera bientôt le Full Ray Tracing à trois zones accessibles en modes PVP et PVE, et d'autres zones recevront des améliorations au fil du temps.

Star Wars Outlaws sera lancé avec le NVIDIA DLSS 3, le Ray Tracing et Reflex

NVIDIA s'est associé à Ubisoft et Lucasfilm Games pour offrir aux joueurs de Star Wars Outlaws une expérience PC définitive, en s'appuyant sur les technologies « game-changing » des GPU GeForce RTX pour améliorer les graphismes, accélérer les performances et rendre le gameplay encore plus réactif.

Découvrez le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert, situé entre les événements de Star Wars : L'Empire contre-attaque et Star Wars : Le retour du Jedi, qui arrivera dans le courant de l'année, amélioré par le NVIDIA DLSS 3, le Ray Tracing et Reflex. Il sera également disponible dans le cloud sur GeForce NOW.

Portal with RTX, le DLSS 3.5 et la mise à jour RTX IO disponibles dès maintenant

Portal with RTX a été le premier jeu réalisé avec NVIDIA RTX Remix, un outil de modding qui permet aux moddeurs de mettre à jour et de remasteriser les jeux classiques. Portal with RTX réimagine le classique intemporel de Valve en utilisant le ray tracing complet, également connu sous le nom de path tracing, pour modéliser avec précision les propriétés de la lumière dans le monde réel.

Au lancement, Portal with RTX était équipé du NVIDIA DLSS 3 avec le Frame Generation et le Super Resolution.

Aujourd'hui, Portal with RTX passe au NVIDIA DLSS 3.5, en s'appuyant sur sa technologie de reconstruction de rayons basée sur l'IA pour améliorer la fidélité du ray tracing et la réactivité des effets d'éclairage dynamiques. Grâce au NVIDIA DLSS 3.5, les taux d'images sur le GeForce RTX 4090 sont multipliés par 6,2 et sur le GeForce RTX 4080 SUPER, les joueurs bénéficient d'une augmentation de 6,7 fois, ce qui permet de jouer à plus de 100 et 70 images par seconde, respectivement.

En 2560x1440, un multiplicateur de performance de 4,7X permet aux propriétaires des GeForce RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER, 4080, 4080 SUPER et 4090 de tout faire tourner à plein régime et de jouer à plus de 80 FPS, et jusqu'à 160 FPS sur la GeForce RTX 4090.

Et à 1920x1080, un multiplicateur de performances de 3,6 fois permet aux propriétaires de pratiquement toutes les cartes graphiques de la série GeForce RTX 40 de jouer à plus de 70 FPS, avec des taux d'images qui augmentent rapidement au fur et à mesure que l'on monte dans la gamme, jusqu'à 210 FPS sur la GeForce RTX 4090.

NVIDIA RTX IO a fait ses débuts avec le jeu gratuit Portal : Prelude RTX NVIDIA RTX Remix, et est désormais disponible dans Portal with RTX. NVIDIA RTX IO permet un chargement rapide basé sur le GPU et la décompression des ressources du jeu, en accélérant massivement les performances IO par rapport aux disques durs et aux API de stockage traditionnelles. NVIDIA RTX IO exploite la décompression GPU pour des paquets de données plus petits, ce qui accélère le chargement des textures et réduit l'utilisation du CPU, et permet aux développeurs de créer une nouvelle génération de jeux avec des mondes massifs et très détaillés. Avec NVIDIA RTX IO, les temps de chargement des textures sont réduits jusqu'à 5 fois et l'empreinte du disque dur de Portal with RTX est réduite de 37%.

La mise à jour NVIDIA DLSS 3.5 et RTX IO de Portal with RTX est disponible sur Steam dès maintenant, gratuitement pour tous les possesseurs de Portal.

La mise à jour Ray Tracing de Diablo IV arrive le 26 mars

Diablo IV bénéficiera d'une amélioration de la qualité d'image le 26 mars avec l'ajout d'une paire d'effets ray-tracé. Les armures, l'eau, les fenêtres et autres surfaces réfléchissantes seront désormais dotées de reflets précis et réalistes, ainsi que de reflets transparents. Les nombreuses ombres de Diablo IV seront améliorées grâce au ray tracing, ce qui ajoutera des détails supplémentaires à toutes les scènes.

Depuis le lancement du jeu en juin 2023, les joueurs sur GeForce RTX ont accéléré les performances de 2,5 fois en moyenne en 4K dans Diablo IV, grâce à l'inclusion du DLSS 3. Et avec NVIDIA Reflex, la latence du système a été réduite jusqu'à 67%, pour un gameplay le plus réactif possible.