NVIDIA : deux nouveaux jeux en DLSS et le point sur Star Wars Outlaws

NVIDIA fait le point cette semaine sur les nouveautés concernant sa technologie DLSS. Le constructeur annonce que deux jeux bénéficient désormais du DLSS, mais il revient également sur le cas de Star Wars Outlaws, dont la date de sortie a été dévoilée hier. Le jeu d'Ubisoft profitera en effet de toutes les technologies de NVIDIA, et même d'une intégration dans GeForce NOW dès le lancement.

Sans plus attendre, voici les annonces du jour :

Star Wars Outlaws sera lancé le 30 août avec NVIDIA DLSS 3, Ray Tracing et Reflex

A la GDC, NVIDIA a annoncé que les joueurs de Star Wars Outlaws bénéficieront d'une expérience PC définitive, en s'appuyant sur les technologies de changement de jeu des GPU GeForce RTX pour améliorer les graphismes, accélérer les performances et rendre le gameplay encore plus réactif.

Hier, Ubisoft et Lucasfilm Games ont révélé que Star Wars Outlaws sera lancé le 30 août et que les précommandes commencent dès aujourd'hui. Ils ont également partagé une nouvelle bande-annonce et des captures d'écran pour susciter l'enthousiasme des fans.

Découvrez le premier jeu Star Wars en monde ouvert, situé entre les événements de Star Wars : L'Empire contre-attaque et Star Wars : Le Retour du Jedi, qui sortira le 30 août, amélioré par l'upscaling et la génération d'images pilotés par l'IA NVIDIA DLSS 3, le Ray Tracing et le Reflex. Il sera également disponible dans le cloud sur GeForce NOW.

TRIBES 3 : Rivals et The Outlast Trials désormais disponibles avec DLSS 2

TRIBES 3 : Rivals de Prophecy Games est un jeu de tir à la première personne en équipe qui élève le genre avec des jetpacks, du ski et une guerre de classes. Le travail d'équipe, la tactique, la vitesse et les combats intenses règnent en maîtres dans cette renaissance du jeu de tir le plus rapide au monde. Disponible dès à présent en Early Access, TRIBES 3 : Rivals inclut la prise en charge de DLSS 2.

Veuillez noter qu'en activant DLSS, vous devrez ajuster manuellement l'option de mise à l'échelle de la résolution pour augmenter les performances - pour le mode Performance DLSS en 4K, réglez le curseur sur 50 % ; en 1080p et 1440p, réglez-le sur 66 % pour le mode Qualité DLSS.

La franchise de survival horror de Red Barrels, Outlast, est très appréciée des joueurs. Le jeu The Outlast Trials de Red Barrels a récemment été lancé en Early Access, invitant les joueurs à survivre à des "thérapies" infernales, seuls ou en coopération. Choisissez des outils, des avantages et des améliorations pour vous donner un avantage et pour retarder les horreurs qui vous poursuivent sur le site de test de la Murkoff Corporation. Dès votre première frayeur, vous bénéficierez de l'expérience de jeu la plus rapide possible grâce à l'intégration dès le premier jour de NVIDIA DLSS 2.