VR & MR : promotions PSVR2, annonces Star Wars et Hitman VR, annulations de System Shock 2 et Robocop, Valve sous le feu des critique...

L’actualité de la réalité virtuelle et mixte reste particulièrement mouvante, entre annonces prometteuses, annulations de projets et repositionnements stratégiques. Voici un tour d’horizon des faits marquants à retenir.

Un nouveau Star Wars en réalité mixte

Lucasfilm et ILMxLAB ont dévoilé Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset, une nouvelle expérience en réalité mixte destinée aux Meta Quest et au futur Quest 3S.

Le titre proposera des séquences de courses de modules, dans un cadre narratif situé à l’époque du film Solo: A Star Wars Story. L’expérience utilisera le passthrough pour mêler environnement réel et contenu virtuel, dans la continuité des précédentes productions d’ILMxLAB. Aucune date ni image officielle n’ont été publiées pour l’instant.

Hitman arrive sur PS VR2

Hitman: World of Assassination est désormais compatible avec le PlayStation VR2 via un DLC VR vendu 10 €. Celui-ci s’active sur le jeu principal.

Cette version profite des capacités techniques du casque de Sony : eye tracking, retour haptique, fluidité renforcée… Une nette amélioration par rapport à l’ancienne version PS VR1. Les premiers retours font état d’une expérience bien plus stable et immersive. Vous pouvez trouver notre preview ici, notre vidéo de gameplay là et enfin notre interview du studio ici.

The Titanic VR experience

L’expérience Titanic VR, jusqu’ici réservée au PC VR (SteamVR, l’Oculus Rift Store) et PSVR, arrive en version standalone sur Quest 3 et Quest 3S le 14 avril.

Développée par le studio Engage XR (anciennement Immersive VR Education également connu pour Apollo 11 VR), l’expérience permet de revivre la tragédie du Titanic à travers les yeux d’un survivant, mais aussi d’explorer l’épave dans un sous-marin à l’époque contemporaine. Le titre sera proposé au tarif de 19,99 €.

System Shock 2 VR officiellement annulé

Le projet VR de System Shock 2 est annulé. Le studio en charge a confirmé que Meta a retiré son financement, mettant fin au développement. Plusieurs autres projets internes auraient également été abandonnés. Cette décision illustre un recentrage stratégique de Meta vers des contenus jugés plus rentables ou sociaux, au détriment de titres narratifs destinés aux joueurs "core".

Une version remasterisée non-VR de System Shock 2 est toutefois prévue en juin sur Steam pour célébrer les 25 ans du jeu.

Robocop: Streets of Anarchy, un projet sans licence

Robocop: Streets of Anarchy, un projet de jeu VR non officiel, a été annulé. Le studio à l’origine de ce concept n’avait pas obtenu les droits de la licence, ce qui a entraîné une annulation immédiate après l’annonce.

Une erreur de communication qui souligne les fragilités structurelles de certains projets VR encore mal encadrés.

Les jeux à venir à surveiller

Malgré les difficultés du secteur, plusieurs titres prometteurs arrivent bientôt :

HARD BULLET

Jeu de tir bac à sable ultra physique et interactif, HARD BULLET propose un gameplay brutal, avec des affrontements stylisés dans des environnements destructibles.

→ Sortie prévue ce printemps sur Quest 3 et déjà disponible sur SteamVR .

Jeu de tir bac à sable ultra physique et interactif, HARD BULLET propose un gameplay brutal, avec des affrontements stylisés dans des environnements destructibles.

Inspiré de Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, ce jeu d’action-aventure mise sur la maîtrise des éléments et les combats dynamiques.

→ Sortie prévue le 23 avril sur Quest et SteamVR .

Inspiré de Avatar: Le Dernier Maître de l'Air, ce jeu d'action-aventure mise sur la maîtrise des éléments et les combats dynamiques.

Un RPG dystopique en monde ouvert. On y incarne une résistante dans une ville futuriste, avec une narration immersive et des mécaniques de parkour.

→ Arrive sur PSVR2 le 10 avril . Déjà disponible sur Quest et SteamVR

Un RPG dystopique en monde ouvert. On y incarne une résistante dans une ville futuriste, avec une narration immersive et des mécaniques de parkour.

Spin-off VR de la série Zombie Army. Coop, hordes de zombies et ambiance post-apocalyptique sont au rendez-vous.

→ Disponible le 22 mai sur PS VR2, SteamVR, Quest 2 et Quest 3 . Prix : 29,99 €.

Spin-off VR de la série Zombie Army. Coop, hordes de zombies et ambiance post-apocalyptique sont au rendez-vous.

Le prochain volet de la célèbre licence de course arrive sur Steam le 30 mai.

→ Compatible optionnellement avec le PC VR mais pas sur PlayStation VR2 .

Le prochain volet de la célèbre licence de course arrive sur Steam le 30 mai.

Jeu d'énigmes et d'exploration en vue subjective, avec des décors stylisés et des puzzles environnementaux.

→ Sortie prévue le 22 mai sur SteamVR .

Jeu d'énigmes et d'exploration en vue subjective, avec des décors stylisés et des puzzles environnementaux.

Suite directe du très apprécié Vertigo 2 , cette extension mêle combat et narration dans un univers de science-fiction barré.

→ Le DLC a été repoussé au 25 avril .

Suite directe du très apprécié Vertigo 2 , cette extension mêle combat et narration dans un univers de science-fiction barré.

Death Game Hotel propose une expérience de jeu en réalité virtuelle atypique et immersive, mêlant stratégie et tension. Dans cet univers sombre et dérangeant, les joueurs participent à un jeu de survie dans un casino où les mises ne se limitent pas à de simples jetons : ce sont leurs propres parties du corps qui peuvent être sacrifiées au fil des paris. → Death Game Hotel devient gratuit (free to play) à partir du 10 avril.

Le silence de Valve pose question

Un éditorial récent de David Heaney remet en lumière un point souvent éclipsé : le silence prolongé de Valve sur la scène VR.

Depuis la sortie de Half-Life: Alyx en 2020, aucun nouveau jeu VR n’a été publié par le studio. Pourtant, Valve dispose des ressources financières et techniques pour alimenter l’écosystème. Elle bénéficie par ailleurs directement des ventes de jeux VR sur Steam.

Alors que Meta est fréquemment critiqué pour ses choix stratégiques, Valve semble échapper à toute remise en question. Ce silence, dans un contexte de ralentissement du marché PC VR, interroge. Une prise de position claire ou un nouveau projet pourrait redonner un second souffle à la scène.

Du côté d'Apple : visionOS 3 en approche ?

Apple a annoncé que sa Conférence mondiale des développeurs (WWDC) débutera le 9 juin. Selon certaines rumeurs, l'entreprise pourrait y présenter visionOS 3, la prochaine version de son système d'exploitation pour le Vision Pro. Cette mise à jour serait accompagnée de nombreuses fonctionnalités inédites, susceptibles de renforcer l'attractivité du casque sur les volets productivité, divertissement et immersion.

Soldes PlayStation VR2 : des réductions notables

Sony propose actuellement une promotion sur de nombreux jeux PS VR2 via le PlayStation Store. Parmi les titres concernés, on retrouve Resident Evil Village, Resident Evil 4, Alien: Isolation, ou encore Metro Awakening. Une occasion à saisir pour ceux qui souhaitent étoffer leur ludothèque à moindre coût. L’offre est disponible pour une durée limitée.

En conclusion

La VR/MR reste un secteur en mouvement, entre incertitudes industrielles et créativité persistante. Les récentes annulations montrent les fragilités de certains projets, mais le calendrier des sorties prouve que l’élan créatif demeure, en particulier chez les studios indépendants.

Et vous, quel projet retenez-vous ? Que pensez-vous du positionnement actuel des grands acteurs de la VR ?